Інтернет буде за довгих відключень: як під'єднати Wi-Fi без електроенергії

У Мінцифри запустили проєкт, де розповідають про перші дії під час знеструмлення.

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Як підключити Wi-Fi без електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay/fancycrave1

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При відключеннях інтернет працюватиме на технології xPON

У Мінцифри назвали алгоритм дій під час знеструмлень

Домашній інтернет працюватиме навіть у разі довготривалого знеструмлення, якщо провайдер перейшов на технологію xPON.

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

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"Домашній інтернет може працювати від різних мереж, але тільки енергозберігаючі продовжать роботу під час знеструмлень. Якщо ваш провайдер перейшов на xPON, підключіть роутер і пристрій ONU до повербанка - і будете з нормальним інтернетом", - написав він.

Федоров зазначив, що найпростіший спосіб дізнатися, чи є ця технологія у вашому будинку - карта інтернету під час знеструмлень, яку запустили рік тому спільно з "ЛУН Місто".

У разі, якщо в будинку xPON немає - знайдіть того, хто вже підключив його, в найближчому будинку. Ця інформація, а також номери телефону провайдера, вартість підключення та інше є на карті.

За словами віце-прем'єр-міністра України, для мобільного інтернету універсального рішення типу xPON немає.

"Ми працюємо з операторами, щоб вони продовжували надавати зв'язок під час знеструмлень. Однак для цього потрібна залученість користувачів", - зазначив він.

Додамо, що телеком-команда Мінцифри запустила проєкт, де розповідає про перші дії під час знеструмлень. Вийшло вже три випуски:

1) Чому не працює мобільний зв'язок під час знеструмлення?

2) Що впливає на якість зв'язку: базова станція та її різновиди?

3) Що таке національний роумінг і як його налаштувати?

Раніше повідомлялося про те, що по всій Україні фіксують перебої мобільного зв'язку. Несправності виникають під час масового переходу на мобільний інтернет. У Міністерстві цифрової трансформації відповіли, що впливає на Мережу.

Як повідомляв Главред, атаки країни-агресора Росії на енергетичні об'єкти України значно погіршили ситуацію в усій системі, настільки "жалюгідного" стану не було навіть у 2022 і 2023 роках.

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Що таке PON Технологія пасивних оптичних мереж (від англ. Passive optical network, пасивна оптична мережа). Розподільна мережа доступу PON заснована на деревовидній волоконно-кабельній архітектурі з пасивними оптичними розгалужувачами (так званими сплітерами) на вузлах, що є економічним способом забезпечити широкосмуговий передання інформації. Водночас архітектура PON має необхідну ефективність нарощування вузлів мережі та пропускної спроможності залежно від теперішніх і майбутніх потреб абонентів, пише Вікіпедія.

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