Чому світло вимикають навіть вночі: зʼявилось пояснення

Світло вимикають вночі по буднях, коли споживання електроенергії і так низьке. У ДТЕК надали пояснення.
В ефірі телеканалу "Рада" виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук зауважив, що Україна внаслідок російських ракетних обстрілів втратила вже 9 гігават потужностей.
Це — базова генерація, яка повинна працювати вночі, пояснив він.
"Через те, що вночі немає сонця і зазвичай гідроелектростанції закачують воду, можливість виробництво електроенергії падає, а базове споживання залишається. Тому доводиться вимикати світло і вдень, і вночі", — зазначив Сахарук.
Водночас 6-7 липня світло не вимикали пів дня у звʼязку зі зменшенням споживання світла у вихідні.
Також у ці дні енергетикам вдалося активізувати роботу СЕС завдяки сонячній погоді.
Відключення світла 8 липня - графіки і прогнози
Як писав Главред, графіки погодинних відключень в Україні в понеділок, 8 липня, будуть діяти протягом всієї доби. Крім того, в певні години обленерго будуть вимикати відразу 4 черги користувачів.
У періоди з 00:00 до 14:00 будуть застосовані графіки відключень електроенергії для двох черг. Крім того, з 19:00 до 22:00 - без електропостачання залишаться 4 черги користувачів.
Ситуація в енергосистемі України складна. Як пише Kyiv Post, якщо зараз відключення світла відбуваються у декілька раундів, то взимку потужностей країни може бути замало навіть для опалення і водопостачання споживачів.
Погіршує ситуацію те, що численні ядерні реактори проходять плановий ремонт.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
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