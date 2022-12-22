'Сумарний залп – до 90 ракет': експерт оцінив загрозу нової масованої атаки росіян

Існує великий ризик застосування російськими загарбниками іранських безпілотників "Shahed 136".

Мусієнко оцінив загрозу нової атаки окупантів / Вікіпедія

Російські окупаційні війська можуть найближчими днями здійснити масовану атаку на Україну. Загарбники можуть використати бомбардувальники Ту-95, "Калібри", а також протикорабельні ракети.

Як зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі 24 каналу, сумарний залп з усього вищеназваного озброєння може становити від 70 до 90 ракет.

Крім того, експерт повідомив, що існує великий ризик застосування російськими загарбниками іранських безпілотників "Shahed 136". Їх країна-агресорка використовує переважно вночі.

"Станом на сьогодні є інформація, що підготовка до таких ударів дійсно ведеться. На жаль, це прогнозовано, адже зрозуміло, що до кінця року російський агресор не зволікатиме з тим, щоб зіпсувати українцям Різдво та Новий рік", - сказав Мусієнко.

За його словами, окупанти й надалі продовжуватимуть ракетний терор, намагаючись зруйнувати нашу інфраструктуру. Однак Повітряні сили України, війська протиповітряної оборони, а також наші енергетики готуються до можливих атак ворога.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Ракетний терор РФ

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупаційні війська не відмовилися від своєї тактики терору. Український гарант закликав українців сприймайти серйозно всі попередження від українського військового командування і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше офіційний представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прокоментував ймовірність нових ракетних ударів РФ по Україні. За його словами, окупантам вистачить ракет на три-п'ять масованих обстрілів території України.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, сценарій, за яким Україна повністю залишається без світла, виключати не можна. Ракетні атаки РФ змушують державу зіткнутися з серйозними проблемами. Якщо таке станеться, люди будуть переїжджати в сільську місцевість, де можна опалювати житло дровами.

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