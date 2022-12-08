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"Доля Хусейна для Путіна малоймовірна": експерт пояснив, чому диктатора РФ навряд чи судитимуть

8 грудня 2022, 02:18
Поки Путін залишається президентом, його могли б судити на заочному трибуналі. Хоча Захід навряд чи піде на такий крок попри те, що це було б справедливо.
Тарас Чорновіл, Володимир Путін
Тарас Чорновіл спрогнозував долю Путіна / Фото УНІАН, сайт Кремя

Російський диктатор Володимир Путін навряд чи опинитсья на лаві підсудних за всі свої військові злочини, оскільки його життя може обірватися ще до трибуналу. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл.

За його словами, поки Путін залишається президентом Росії, його могли б судити лише на заочному трибуналі. Хоча Захід навряд чи піде на такий крок попри те, що це було б справедливо і правильно.

"А ось Путіна, який перестане бути президентом, судити вже не вдасться з іншої причини - буде занадто багато тих, хто не захоче, щоб він поширив на них свою відповідальність. Тому його життя обірветься дуже швидко (....) Доля Саддама Хусейна, якого дійсно судили, для Путіна малоймовірна, тому що йому не дадуть дожити до того моменту", - вважає Чорновіл.

При цьому аналітик не виключає, що якщо ситуація зміниться і в РФ до влади прийдуть якісь демократичні сили, то бажаючи скасування санкцій, підтримки, грошей і всього іншого, Путіна можуть видати Заходу.

"І це нормально, але тоді його вже судитимуть як експрезидента і військового злочинця", - сказав Чорновіл.

Що ж стосується всіх інших російських військових злочинців, то вони повинні бути захоплені в полон в боях в Україні. Потім їх потрібно зберегти для трибуналу.

"Або є другий варіант - вони повинні якимось чином, з необережності, перетнути російську територію й потрапити в країну, яка співпрацює з Міжнародним трибуналом. До речі, будь-яка країна, яка ратифікувала Римський статут, зобов'язана видати тих, кого будуть розшукувати за запитом Гаазького трибуналу. Той же самий Гіркін і двоє інших винуватців у катастрофі MH-17, якщо вони раптом опиняться в країні, що ратифікувала цей статут, повинні бути автоматично затримані та передані в Гаагу для оголошення озвученого вироку і, відповідно, довічного ув'язнення. Це - безумовна річ", - пояснив експерт.

Хто такий Тарас Чорновіл

Тарас Чорновіл – український політолог, політичний діяч, народний депутат України III, IV, V, VI скликань Верховної Ради України, пише Вікіпедія.

Як повідомляв Главред, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що російського диктатора Володимира Путіна усунуть, і єдиною можливістю це зробити буде його смерть. Повалити його з престолу дипломатичним шляхом буде вкрай складно, а може навіть неможливо.

В кінці листопада колишній віцепрезидент ЮКОСа Леонід Невзлін заявляв, що у російської влади вже є кандидатура для заміни Путіна у разі його відсторонення від влади. На його думку, наступником путінської влади може стати нинішній прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

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