"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

Кремль намагається закрити потреби в окупаційній армії за рахунок контрактників, але контрактники в Росії швидко закінчуються.

https://glavred.net/world/putinu-bylo-nepriyatno-eydman-opisal-problemy-v-armii-rf-10567379.html Посилання скопійоване

Ейдман описав проблеми в армії РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua, Facebook Ігор Ейдман

Країна-агресорка Росія не хоче проводити мобілізацію і намагається закрити потреби у російському окупаційному війську за допомогою контрактників. Але контрактники в РФ уже закінчуються, тому людські ресурси в Росії обмежені, принаймні поки немає нової хвилі мобілізації.

Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду. За його словами теза про те, що РФ має "необмежений людський ресурс" – це міф.

"Це абсолютний міф. Ми бачимо, що російська влада не хоче йти на мобілізацію і намагається купувати контрактників. І контрактники у Кремля швидко витрачаються. Вони вже закінчуються", – сказав Ейдман. відео дня

За його словами, на нову хвилю мобілізації російська влада йти не хоче, тому що це фруструє суспільство, і російське населення починає тікати з країни.

"Звісно, до масових протестів це не призведе, але 2022 року ми бачили, як російське населення масово втекло з країни, що вдарило і по економіці, і по ситуації в суспільстві. Самому путінському режиму було досить неприємно тоді, тому на наступну хвилю він іти не хоче. Тож людські ресурси Росії, принаймні, поки немає нової хвилі мобілізації, дуже обмежені. І обмежені вони контрактниками", – зазначив Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Мобілізація в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня. Підготовка в Росії дуже коротка, тому країні-агресору може знадобитися приблизно місяць, щоб набрати такий обсяг людей, сказав президент України Володимир Зеленський.

Також раніше голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що РФ може мобілізувати 250-300 тис. осіб, і сказав, коли вони можуть з’явитися на фронті. Навіть якщо Росії вдасться зібрати велику кількість військових, потрібен час для їх навчання та забезпечення, зазначив Сергій Кузан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації – у Bloomberg дізналися деталі. Агресорка Росія хоче у 2024 році набрати ще 300 тисяч окупантів для війни проти України, сказав один із кремлівських аналітиків Руслан Пухов.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред