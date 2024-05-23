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"Путіну було неприємно": Ейдман описав проблеми в армії РФ

Альона Вороніна
23 травня 2024, 15:23
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Кремль намагається закрити потреби в окупаційній армії за рахунок контрактників, але контрактники в Росії швидко закінчуються.
Владимир Путин, российские военные, Игорь Эйдман
Ейдман описав проблеми в армії РФ/ колаж: Главред, фото: скрін, depositphotos.com/ua, Facebook Ігор Ейдман

Країна-агресорка Росія не хоче проводити мобілізацію і намагається закрити потреби у російському окупаційному війську за допомогою контрактників. Але контрактники в РФ уже закінчуються, тому людські ресурси в Росії обмежені, принаймні поки немає нової хвилі мобілізації.

Таку думку висловив соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман в інтерв'ю Главреду. За його словами теза про те, що РФ має "необмежений людський ресурс" – це міф.

"Це абсолютний міф. Ми бачимо, що російська влада не хоче йти на мобілізацію і намагається купувати контрактників. І контрактники у Кремля швидко витрачаються. Вони вже закінчуються", – сказав Ейдман.

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За його словами, на нову хвилю мобілізації російська влада йти не хоче, тому що це фруструє суспільство, і російське населення починає тікати з країни.

"Звісно, до масових протестів це не призведе, але 2022 року ми бачили, як російське населення масово втекло з країни, що вдарило і по економіці, і по ситуації в суспільстві. Самому путінському режиму було досить неприємно тоді, тому на наступну хвилю він іти не хоче. Тож людські ресурси Росії, принаймні, поки немає нової хвилі мобілізації, дуже обмежені. І обмежені вони контрактниками", – зазначив Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман

Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи.

З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова.

З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД).

У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти".

У 2011-му році переїхав до Німеччини.
Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"
Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Мобілізація в Росії – останні новини

Раніше повідомлялося, що Росія готує додаткову мобілізацію 300 тисяч військовослужбовців до 1 червня. Підготовка в Росії дуже коротка, тому країні-агресору може знадобитися приблизно місяць, щоб набрати такий обсяг людей, сказав президент України Володимир Зеленський.

Також раніше голова Українського центру безпеки і співробітництва Сергій Кузан зазначив, що РФ може мобілізувати 250-300 тис. осіб, і сказав, коли вони можуть з’явитися на фронті. Навіть якщо Росії вдасться зібрати велику кількість військових, потрібен час для їх навчання та забезпечення, зазначив Сергій Кузан.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Путіна вигадали спосіб уникнути мобілізації – у Bloomberg дізналися деталі. Агресорка Росія хоче у 2024 році набрати ще 300 тисяч окупантів для війни проти України, сказав один із кремлівських аналітиків Руслан Пухов.

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