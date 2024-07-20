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Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон

Руслана Заклінська
20 липня 2024, 16:39
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Слідчі вивчають можливі зв'язки вбивства з її професійною діяльністю, повідомив Офіс генпрокурора.
Стріляли впритул, коли чекала на таксі: з'явилися нові подробиці вбивства Ірини Фаріон
Перед замахом Фаріон набрала доньку / Колаж: Главред, фото: instagram.com/iryna__farion, скріншот з відео

У справі щодо вбивства громадської діячки, мовознавиці та ексдепутатки Ірини Фаріон триває досудове розслідування. Відпрацьовуються різні версії вбивства жінки, зокрема умисне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю та активною громадянською позицією Фаріон. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Проводяться першочергові допити свідків - очевидців, тобто осіб, які були поруч з місцем події або яким можуть бути відомі будь-які обставини вчинення кримінального правопорушення", - зазначили у повідомленні.

Правоохоронці проводять комплекс слідчих дій та оперативних-розшукових заходів. Щоб отримати інформацію, важливу для досудового розслідування, слідчі обходять двори та будинки.

відео дня

"Встановлюються камери відеоспостереження та вживаються заходи щодо отримання з них відеозаписів, що матимуть значення для слідства (на місці події, поруч із місцем, а також на шляхах підходу та відходу злочинця)", - розповіли в Офісі генпрокурора.

Також призначено низку необхідних криміналістичних експертиз для встановлення всіх обставин злочину.

Що відомо про день вбивства Фаріон

Друг родини Фаріон розповів "Українській правді", що науковиця планувала короткий відпочинок за межами Львова, оскільки давно не мала відпустки. Вечір п’ятниці вона збиралася провести з родиною - планувала завітати до доньки та двох онуків.

"Буквально перед замахом вона набрала доньку Софію і сказала, що закінчила запис нової програми для свого YouTube і тепер може спокійно відпочивати. Мала їхати до них на вечерю. В неї поцілили якраз, коли вона чекала на вулиці таксі", - поділився друг родини.

Близький друг і колега професорки Дмитро Симак зазначив, що Фаріон потрапила у лікарню близько 20:00 у критичному стані. Жінку намагалися реанімувати.

"Ми чекали результатів операції з її дочкою Софією і юристом, який допомагав їй у суді після звільнення з "Львівської політехніки". Вийшли лікарі й одразу сказали, що шансів немає. В неї стріляли впритул, куля поцілила в голову. Лікарі дозволили нам зайти в реанімацію. Ми підійшли до Ірини. Вона була в глибокій комі, але ще дихала", - розповів Симак.

За його словами, через 15 хвилин медики почали робити штучне дихання і реанімаційні заходи. Проте, незважаючи на всі зусилля, вже було зрозуміло, що врятувати її не вдасться.

Хто така Ірина Фаріон?

Ірина Дмитрівна Фаріон - українська політична та громадська діячка. викладачка. Доктор філологічних наук (2015), членкиня Всеукраїнського об'єднання "Свобода". У 2012-2014 роках - депутат Верховної Ради, була обрана від одномандатного виборчого округу № 116, повідомляє "Вікіпедія".

Вбивство мовознавиці Ірини Фаріон - подробиці

Нагадаємо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика, 3 здійснили замах на життя мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Зловмисник влучив у скроню жінки. Він був у рукавичках та стріляв із зброї без глушника.

Того ж вечора після поранення голови Фаріон померла. Жінка потрапила до лікарні у критичному стані з тяжкою проникаючою вогнепальною травмою головного мозку. Попри проведену операцію та всі зусиття медиків, її серце не витримало.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 20 липня, заслухав доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка щодо розслідування вбивства Ірини Фаріон. Зеленський повідомив, що триває опрацювання всіх доступних камер спостереження, опитування свідків та обстеження території кількох районів. Досліджуються всі версії, включно з тією, що веде в Росію.

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