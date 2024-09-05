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Страшна пожежа у Чорнобильській зоні: еколог розповів про стан радіаційного фону

Даяна Швець
5 вересня 2024, 03:00
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Чорнобильська зона горить не вперше: еколог Олександр Соколенко розповів, чи матиме займання наслідки для українців.
Чернобыль, пожар
У Чорнобильській зоні масштабна пожежа / Колаж: Главред, Фото ДСНС

У Чорнобильській зоні спалахнула небезпечна і страшна пожежа. Як розповіли в ДСНС, вогонь на відкритій території локалізовано на площі 421 га.

Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка. За словами рятувальників, проводиться постійне обстеження території фахівцями радіаційно-хімічного захисту. Українців запевняють, що радіаційний фон у нормі.

130 чоловік особового складу та 37 одиниць техніки від ДСНС працюють на ліквідації пожежі, а також сім одиниць техніки від лісового господарства.

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Еколог Олександр Соколенко дав відповідь для ТСН, чи є якісь серйозні ризики для здоров’я від поширення радіонуклідів унаслідок пожежі.

"Не варто панікувати – виїжджати з міста чи скуповлювати ліки. За час, який сплив від дня Чорнобильської катастрофи найнебезпечніші сполуки, які там були, вже давно розпалися. А ті, які там досі є, вони небезпечні хіба що для людей, які перебувають в епіцентрі пожежі", – сказав Олександр Соколенко.

Також еколог прокоментував наслідки пожежі для Києва.

"Чорнобильська зона горить не вперше. Коли там стаються займання, то зазвичай фіксуються локальні підвищення рівнів радіонуклідів в повітрі. Саме на територіях наближених до епіцентру пожежі. Серйозної загрози це не становить для великих населених пунктів таких як Київ, чи Житомир. Це не ті рівні радіаційного забруднення, які б могли бути загрозливим. До того ж, ці підвищення радіонуклідів локальні, на території, де практично немає людей. До речі, дим від цієї пожежі може швидше піти на Білорусь, ніж на Київ", – розповідає ТСН.ua еколог Олександр Соколенко.

На жаль, через сьогоднішню посуху, загорання у зоні відчуження могло статися від будь-чого, попереджає Олександр Соколенко.

"На жаль, все це може дуже швидко горіти. Особливо зараз, коли ми переживаємо аномальну посуху у Київській області. Фактично до півтора місяця не було опадів, які могли б достатньо зволожувати лісову підстилку. Тому рівень надзвичайної пожежної небезпеки триває доволі довго і буде продовжуватися. Бо найближчими днями, за прогнозами синоптиків, опадів не передбачається", – розповідає Олександр Соколенко.

Вибухи та займання в Україні - останні новини

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