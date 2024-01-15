Стотисячний кулак для захоплення міста-мільйонника: Світан про загрозу нового штурму РФ

Роман Світан пояснив, що потрібно окупантам РФ для створення реальної загрози фронту.

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Роман Світан оцінив ймовірність загострення на фронті / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан прокоментував інформацію про те, що російські окупанти готують новий наступ на Харків.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що у російських окупантів мало шансів на просування до Харкова як на півночі, так і на південному сході області.

"Шансів ніяких немає, російський наступ Харкову не загрожує", - упевнений експерт.

Він також пояснив - для того щоб створити реальну загрозу фронту, окупантам потрібно сформувати мінімум 100-тисячне угруповання.

"Харків - місто-мільйонник, щоб його захопити, противнику потрібно створити угруповання в 500 тисяч військових. Таких сил і засобів у росіян зараз немає", - резюмував Світан.

Дивіться відео - інтерв'ю Романа Світана Главреду:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раньше генерал ЗСУ назвав небезпечний напрямок. Противник продовжує наступати на кількох напрямках, попередив Олександр Сирський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Куп'янськ і Вугледар в небезпеці. Російські загарбники незабаром можуть організувати новий масований штурм українських позицій.

Як раніше повідомлялося, захисникам України вдалося частково просунутися біля Вербового Запорізької області. Українські воїни відбили у російських окупантів півкілометра території. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Він зазначив, що українські військові відбивають атаки ворога на цьому напрямку.

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