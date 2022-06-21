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Стовп диму над Чорним морем: пожежу на "вишці Бойка" зафіксував супутник

21 червня 2022, 21:33

Палаючу бурову платформа ще видно на супутникових знімках від 21 червня.

бурова вежа петро Годованець, ракета
ЗСУ вдарили ракетами по захопленій РФ вишці / УНІАН

В результаті точного ракетного удару Збройних сил України пожежа виникла на буровій платформі в Чорному морі, яка була раніше захоплена РФ.

При цьому в Мережі вже публікують фотографії, на яких зафіксовано момент пожежі на спорудах в Чорному морі.

Раніше вже з'являлися кадри з пожежею на "вишці Бойка", який можна було побачити за допомогою фільтра NASA Worldview, який використовують для виявлення лісових пожеж на супутникових знімках.

Звернемо увагу, що палаюча бурова платформа також видно на супутникових знімках від 21 червня.

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/ @COUPSURE

При цьому на них зображений густий шлейф диму, що йде в Чорному морі.

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/ @bradyafr

Нагадаємо, ЗСУ 20 Червня завдали ракетний удар по двох бурових установках у Чорному морі- "вишках Бойка". Про це розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

"Наші ракетники курили не біля зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трохи завадив газовидобутку в українському Чорному морі з боку росіян", - сказав політик.

Самопроголошена "влада" Криму в особі Сергія Аксьонова також заявила, що ЗСУ завдали удару ракетами по "вишках Бойка".

Що відомо про "вишки Бойка"

РФ в 2014 році захопила бурові платформи "Чорноморнафтогазу", так звані "вишки Бойка". Окупанти використовували їх для спостереження над надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки.

20 червня по бурових установках були нанесені ракетні удари.

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