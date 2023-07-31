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"Стіни завалило, мене врятувала ванна": жителька Кривого Рогу розповіла про атаку РФ

Альона Вороніна
31 липня 2023, 15:45 оновлено 31 липня, 15:48
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Жінка каже, що якби вона після першого вибуху одразу не зайшла у ванну, то її вже не було б на цьому світі.
Ракетный удар по Кривому Рогу
Жителька пошкодженого будинку в Кривому Розі розповіла про атаку РФ і як їй вдалося вижити/ колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, скрін

Внаслідок удару країни-агресорки Росії по Кривому Розі 31 липня уже відомо про чотирьох загиблих, серед яких 10-річна дитина, і 53 постраждалих. Як кажуть у Дніпропетровській ОВА, самотужки з понівеченої 9-поверхівки вибралися майже 150 мешканців, ще 30-ти людям допомагали вийти рятувальники. Мешканка пошкодженого російською ракетою будинку Юлія розповіла про момент атаки, і як їй вдалося вижити.

Жінка зазначає, що вона опинилася в епіцентрі подій, адже її квартира одразу по сусідству з тими квартирами, які вщент зруйнувала ракета країни-агресорки Росії. Про це Юлія розповіла у коментарі журналістам "Радіо Свобода".

Коли жінка почула перший вибух, то одразу попрямувала у ванну, і саме це, з її слів, врятувало їй життя.

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"У квартирі була, вдома. Почула перший вибух, пішла у ванну. Якби не зайшла у ванну, вже мене не було б. Стіни завалило в квартирі", – розповіла вона.

Після влучання ракети Юлія змогла сама вибратися зі своєї понівеченої квартири. Її ванна кімната розташована у коридорі біля вхідних дверей. Вхідні двері внаслідок удару не заблокувалися і нормально відчинялися у під’їзд. Також сходи у під’їзді були цілі, тому жінці вдалося вийти з будинку самостійно.

Жінка також розповіла, що у момент удару вдома була сама, її чоловік тоді був на роботі.

Ракетний удар РФ по Кривому Розі 31 липня

Нагадаємо, вранці 31 липня, у Кривому Розі прогриміли вибухи. Країна-агресорка Росія вдарила по місту двома ракетами. Перша ракета влучила у чотириповерхову будівлю навчального закладу, друга – зруйнувала секцію житлового будинку з 4 по 9 поверх.

Внаслідок ракетного удару РФ по Кривому Рогу уже відомо, що 4 людини загинули, серед них 10-річна дитина, і 53 людини постраждали. Пошукова операція продовжується, під завалами ще можуть перебувати люди.

Жителька Кривого Рогу розповіла про удар РФ. У квартирі Людмили вибито всі вікна й двері, саму її вибуховою хвилею викинуло в коридор, на тілі мешканки міста – рани від осколків скла.

Також повідомлялося, що у Кривому Розі під час рятувальних робіт почала падати 9-поверхівка. Рятувальникам, які були біля будинку, довелося моментально звідти тікати, щоб і самим не опинитися під завалами.

  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs
  • Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня
    Ракетний удар по Кривому Рогу 31 липня Фото: ДСНС, t.me/dmytro_lubinetzs

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