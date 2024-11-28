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США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити "Атакамсами" по РФ

Анна Ярославська
28 листопада 2024, 03:11
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Дмитро Снєгирьов назвав помилку Києва і пояснив, чому Трамп може посадити Україну за стіл переговорів із РФ.
Дмитро Снєгирьов, ATACMS,
Дмитро Снєгирьов вважає, що замість ATACMS Україні потрібні ракети Tomahawk / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Як Київ потрапив у пастку через ATACMS
  • Чому Україні потрібно було просити у США Tomahawk

США дали Україні дозвіл бити по території Росії. При цьому у Вашингтоні прекрасно розуміють, що це не призведе до кардинальної зміни характеру бойових дій на лінії зіткнення. Доказ цьому - слова радника Джо Байдена з нацбезпеки Джона Саллівана. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий аналітик, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

"Салліван зазначив, що США надали Україні танки, схвалили передачу винищувачів F-16, систем HIMARS і Patriot. Попри це Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що, за його словами, свідчить про те, що жодна система озброєння не має вирішального значення в цій битві", - сказав аналітик.

На думку Снєгирьова, "Сполучені Штати фактично заганяють Україну в дипломатичну пастку".

"Мовляв, ви хотіли "вундерваффе" - ми вам дали все: HIMARS, F-16, танки, Patriot, ATACMS, а далі чекаємо від вас переможних звітів із лінії фронту, які б свідчили про український контрнаступ, звільнення окупованих територій та створення передумов, що дадуть змогу закінчити війну на умовах України. Ми відповімо вже за два місяці, але вже не Байдену, адже 20 січня 2025 року - день інавгурації Трампа", - сказав Снєгирьов.

Він додав, що така ситуація задовольняє і обраного президента США Дональда Трампа, який тепер зможе, вступивши на посаду, зателефонувати президенту України Зеленському і запитати, яка ситуація на лінії фронту після надання Штатами всіх необхідних засобів ураження, які просила Україна.

"Якщо Зеленський прозвітує про тактичні успіхи ворога, Трамп зможе сказати: щоб Україна не втратила суб'єктності як незалежна держава, вам слід сідати за стіл переговорів із Росією, зважаючи на територіальні здобутки одне одного", - пояснив аналітик.

"Адже в плані Трампа чітко прописано лінію розмежування протяжністю 1300 км, з них 100 км - це територія Курської області, яка зараз контролюється Збройними силами України. Основний меседж буде такий: сідайте за стіл переговорів", - додав він.

США загнали Україну в пастку: що не так із дозволом бити 'Атакамсами' по РФ
Ракета Tomahawk - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Снєгирьов вважає, що помилка України полягала в тому, що треба було просити не ATACMS із радіусом дії 300 км, а ракети Tomahawk дальністю до 1500 км.

"Щоправда, Tomahawk - тільки морського базування, тобто є тут свої підводні камені. Але, якби це прозвучало, ми могли б аргументувати американцям свою позицію: ви не передали нам засоби ураження з дальністю понад тисячу кілометрів, і саме це негативно вплинуло на ситуацію в Україні. А так, зараз в України аргументів немає", - резюмував він.

Дивіться відео - Інтерв'ю аналітика Дмитра Снєгирьова Главреду, в якому він розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:

Ракети Tomahawk для України - останні новини

Як повідомляв Главред, 29 жовтня американське видання The New York Times із посиланням на високопоставленого чиновника США опублікувало інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський у межах Плану перемоги (секретної частини документа) попросив Вашингтон поставити Україні ракети Tomahawk.

Зеленський сказав, що поява інформації про ракети Tomahawk у ЗМІ означає, що у відносинах між Україною та США немає ніякої конфіденційності.

Пізніше Зеленський сказав, що поява в американській пресі повідомлень про прохання передати Україні Tomahawk свідчить про небажання партнерів постачати такі ракети. Ситуація показала нерішучість західних союзників, вважає глава держави.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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