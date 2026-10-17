Зеленський заявив про можливу зустріч із Путіним та розкрив наміри диктатора

Водночас ні Вашингтон, ні Москва поки не підтвердили зустріч, а Кремль продовжує бити по інфраструктурі.

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Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скріншот з відео

Ключові тези:

Вашингтон розглядає кілька майданчиків для саміту з Путіним

Підтвердження зустрічі від США та РФ поки немає

Росія продовжує бити по енергетиці, мостах і портах

Президент України Володимир Зеленський розповів про роботу партнерів над організацією можливих перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним у тристоронньому форматі. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами.

За його словами, США вже працюють над відповідною пропозицією та розглядають кілька потенційних локацій для проведення саміту.

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Зокрема, серед можливих майданчиків для зустрічі США розглядають країни Близького Сходу, зокрема Об’єднані Арабські Емірати або Саудівську Аравію. Також перемовини можуть відбутися на території США під час засідання "Групи двадцяти" (G20) або в одній із європейських країн.

Водночас президент підкреслив, що остаточного підтвердження щодо проведення такої зустрічі наразі немає ні від американської, ні від російської сторони.

"Ця зустріч також може бути в одній з європейських країн. Я знаю, що європейці починають контактувати з приводу цього. Ну, подивимось на результат трішки пізніше", - сказав Зеленський.

G-20 / Інфографіка: Главред

Подальші плани та цілі Путіна

Також глава держави відверто розповів про подальші плани та цілі російського диктатора.

Він підкреслив, що погрози Кремля щодо ударів по мостах та критичній інфраструктурі - це вже не просто плани, а повсякденна реальність, з якою борються сили ППО.

За його словами, російські війська продовжуватимуть блокувати портову інфраструктуру в Чорному морі, завдавати ударів по об’єктах енергетики та водопостачання.

"Вони били, б’ють і будуть продовжувати блокувати портову інфраструктуру, наше Чорне море. Вони, на жаль, били і б’ють по енергетиці та по всьому, що пов’язано з водопостачанням. І ми це бачимо, розуміємо і робимо все, щоб це захистити. По мостам вони вже б’ють", - зазначив президент.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Путін продовжуватиме ескалацію, а будь-які прояви слабкості з боку України чи міжнародної спільноти лише спонукатимуть його до збільшення масштабів агресії.

"Будемо показувати слабкість - він нічого не зупинить, тільки збільшить і збільшить, і буде вимагати безумовно капітуляції. Хоча скажу вам відверто, він хоче нашого знищення. Йому і капітуляції замало, але йому і капітуляцію ніхто не віддасть і не віддасть нашу державу", - підсумував він.

Як Путін може використати угоду з Трампом щодо дизеля

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко говорив, що Кремль спробує використати нинішні рішення Дональда Трампа, щоб вибудувати зі США двосторонній трек, не прив’язаний до мирного процесу.

На його думку, найближчі кроки Кремля будуть спрямовані на те, щоб перетворити нинішнє потепління з Вашингтоном на стабільний канал взаємодії.

"Головне завдання Путіна - закріпити окремий напрям американо-російського співробітництва, який не буде пов’язаний із завершенням російсько-української війни. Донедавна США послідовно дотримувалися протилежного підходу. Але після нинішніх скандалів Трамп може переглянути свою позицію", - переконаний він.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Володимир Зеленський раніше говорив, що Росія не демонструє готовності завершувати війну та залишатиметься загрозою для Європи і після укладення миру, адже Путін планує утримувати владу ще довго. Тому ЄС має врахувати оборонні потреби України у своєму бюджеті на період із 2028 року.

Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що війна в Україні може закінчитися переговорами, які будуть базуватися на результатах ведення бойових дій. Роль армії в результатах цих переговорів визначальна.

За оцінкою футуролога Андрія Длігача, подальший перебіг війни залежить насамперед від ресурсів сторін та обсягів зовнішньої підтримки. Україна потребує західного фінансування, зброї та розвідувальної інформації, тоді як Росія стикається з економічними обмеженнями, але продовжує отримувати допомогу від Китаю та Північної Кореї.

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Про персону: Ігор Чаленко Ігор Олегович Чаленко - український політолог, громадський діяч та експерт з міжнародної політики. Він є керівником громадської організації "Центр аналізу та стратегій" (ЦАС), створеної у 2018 році в Києві, а також директором Благодійного фонду "Розвиток Київщини", що діє з 2011 року. Досліджує питання зовнішньої політики, міжнародних відносин, безпеки та впливу російської пропаганди. Активно у медіа коментує перебіг війни Росії проти України, переговорні процеси, політику Заходу щодо України та роль міжнародних гравців.

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