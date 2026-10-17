Світло в Україні вимикатимуть з ранку до ночі: нові графіки на 18 жовтня

Причиною обмежень енергетики називають наслідки масованих російських ударів по енергетиці.

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Графіки відключення світла в Україні на 18 жовтня / колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Коротко:

Обмеження діятимуть 18 жовтня з 06:00 до 23:59

Для населення – від 0,5 до 1,5 черги у частині областей

Промисловість і бізнес обмежать у всіх регіонах

У неділю, 18 жовтня, в частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що із 06:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги) у частині областей.

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У цей же час, із 06:00 до 23:59, запроваджуються графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України.

В Укренерго наголосили, що причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення світла взимку

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв говорив, що щоденні відключення світла загальною тривалістю щонайменше шість годин можуть стати для українців нормою вже цієї зими.

За його словами, найвідчутніше обмеження вдарять по столиці та Київській області, а також по регіонах уздовж лінії фронту - Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Сумській та Чернігівській областях.

"За прогнозами, при середньодобовій температурі -10°C і якщо не буде нових суттєвих обстрілів відключення триватимуть у ранкові години на рівні 2-3 черг - до 2 годин, а в вечері до 4 черг одночасно - від 3 до 4 годин", - наголосив він.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Як повідомляв Главред, в прес-службі ДТЕК заявили, що у Києві відмовилися від звичного поділу споживачів на черги та підчерги під час складання графіків стабілізаційних відключень електроенергії. Тепер розклад формують окремо для кожного будинку з урахуванням особливостей підключення до електромережі.

Нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк говорив, що українці, найімовірніше, не будуть сидіти взимку по 16 годин без світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що масштабні відключення електроенергії цієї зими можливі в Києві, Одесі, Кривому Розі та Харкові, проте сценарію з багатотижневими знеструмленнями для більшої частини країни немає.

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Про джерело: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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