Путін хоче перетворити великі міста України на непридатні для життя - The Guardian

Під загрозою може опинитися понад 90% електроенергії, передбаченої для забезпечення столиці в зимовий період.

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Путін хоче перетворити великі міста України на непридатні для життя / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, Міноборони РФ, УНІАН

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Які об’єкти української інфраструктури можуть опинитися під ударом

Чи може Київ зіткнутися з масштабними перебоями в електропостачанні

Чому Росія посилює тиск на українські міста

Росія продовжує систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України, незважаючи на оголошене президентом США Дональдом Трампом "енергетичне перемир’я" між Москвою та Києвом. Особлива увага російських військ зосереджена на Києві. За даними The Guardian, може йтися про стратегію, спрямовану на погіршення умов життя українців і примушення країни до капітуляції.

Як пише видання, українська розвідка минулого місяця перехопила документи, в яких описуються можливі цілі російської кампанії проти енергетичної та комунальної інфраструктури. Серед визначених завдань - погіршення якості життя населення через відключення електроенергії, а також повне припинення водопостачання в містах.

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На прохання Міністерства енергетики України The Guardian не став розкривати деякі деталі військової оцінки, оскільки опублікована інформація може допомогти Росії у підготовці нових атак.

Міністр енергетики України Денис Шмигаль минулого місяця розповів про зміст перехоплених матеріалів.

"Це два великі документи - написані дуже холоднокровно й дуже чітко, з таблицями, у яких вказано кількість зброї, необхідної для знищення кожного об’єкта", - заявив він.

За словами Шмигаля, у документах перелічені різні види озброєння, зокрема балістичні ракети, реактивні та звичайні безпілотники. Українська сторона, як зазначив міністр, розуміє, яким чином Росія може використати ці відомості.

Які об’єкти української інфраструктури можуть опинитися під ударом

Згідно з матеріалами, про які повідомляє The Guardian, передбачуваний російський план передбачає руйнування об’єктів генерації електроенергії, систем опалення, водопостачання та каналізації. У результаті умови життя в українських містах можуть стати вкрай важкими.

В одному з документів йдеться про те, що навіть знищення окремих потужностей з виробництва електроенергії призведе до "значного зниження якості життя населення".

У матеріалах також вказано кількість озброєння, яке може знадобитися для ураження конкретних об’єктів. Серед згаданих засобів - реактивні безпілотники "Герань-4" і "Герань-5", гіперзвукові та крилаті ракети.

Потенційними цілями названо теплоелектростанції, електричні підстанції, водонасосні станції та інші критично важливі об’єкти.

Окрему увагу приділено системам водопостачання, каналізації та опалення. Їхнє руйнування, згідно з документами, може призвести до "масштабної комунальної інфраструктурної кризи".

Кілька європейських чиновників, обізнаних із змістом матеріалів, припустили, що документи могли підготувати аналітичні підрозділи, пов’язані з російськими військовими або спецслужбами. За їхніми словами, подібні матеріали поширювалися в Україні й у попередні роки.

Однак цього року, як зазначає видання, Росія, судячи з усього, вже реалізує окремі елементи описаної стратегії.

Київ може зіткнутися з масштабними перебоями в електропостачанні

Останнім часом російські удари зачепили три великі електростанції в Київській області - ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 і Трипольську ТЕС. Під атакою також опинилася велика електрична підстанція, що забезпечує передачу електроенергії від двох головних атомних електростанцій країни у напрямку столиці.

Ці об’єкти входять до числа елементів енергетичної інфраструктури, що забезпечують постачання електроенергії до Києва. Разом з іншими підстанціями вони утворюють так зване "Київське енергокільце", через яке до столиці надходить електроенергія з різних регіонів України.

Якщо російські війська зможуть реалізувати описаний у документах сценарій, наслідки для Києва з населенням близько трьох мільйонів осіб можуть набути масштабів гуманітарної катастрофи.

Згідно з прогнозами, наведеними в матеріалах, під загрозою може опинитися понад 90 % електроенергії, передбаченої для забезпечення столиці в зимовий період. За найгіршого сценарію місто може зануритися в темряву й холод, а відключення світла триватимуть до 20 годин на добу. Така ситуація може зберігатися до відновлення пошкодженого обладнання.

Чому Росія посилює тиск на українські міста

The Guardian зазначає, що в міру стабілізації лінії фронту Росія, ймовірно, дедалі більше робить ставку на стратегію тиску на цивільне населення великих українських міст за допомогою ударів по критичній інфраструктурі.

Український політолог Володимир Фесенко вважає, що майбутня зима може виявитися ще складнішою за попередню.

"Минулого року ми справді були на межі. Але цього року ризик буде ще більшим - тому план [щодо атаки на українську інфраструктуру] виглядає реалістичним. Є дуже висока ймовірність того, що Росія спробує зламати нас цієї зими", - заявив експерт.

За оцінкою видання, зміна підходу Кремля може бути пов’язана з тим, що російське керівництво вже не розраховує домогтися повної військової перемоги виключно за рахунок просування на полі бою. Натомість Москва, можливо, прагне зруйнувати ту частину української інфраструктури, що залишилася, щоб посилити тиск на країну та її населення.

У яких містах взимку очікуються найсерйозніші проблеми з електропостачанням

На думку експерта у сфері енергетики Геннадія Рябцева, найскладніша ситуація з електропостачанням взимку може скластися в населених пунктах, розташованих неподалік від зони бойових дій. За його прогнозом, перебої з електропостачанням там триватимуть довше і можуть зберігатися не лише в холодну пору року.

До числа міст із найбільшими ризиками експерт відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Також серед потенційно проблемних міст він назвав Чернігів, Одесу, Дніпро та Київ.

При цьому для столиці Рябцев очікує менш складний сценарій, ніж для Харкова. Згідно з його основним прогнозом, обмеження на подачу електроенергії в Києві вводитимуть переважно в години пікового споживання, коли навантаження на енергосистему досягає максимуму.

Росія планує масштабні атаки на енергосистему України - головне

За інформацією The New York Times, міністр енергетики України Денис Шмигаль представив європейським партнерам у Парижі перехоплений російський план ударів по енергетичній інфраструктурі. Документ, який потрапив у розпорядження видання, передбачає застосування до 1000 ракет, дронів та авіабомб для ураження підстанцій, ГЕС, ТЕС та котелень.

Раніше "Главред" писав, що російські удари по лініях електропередач можуть спричиняти аварійні відключення, але не створюють такої тривалої проблеми, як пошкодження високовольтних підстанцій.

Тривалість відключень електроенергії в Києві може сягати майже цілої доби, заявив експерт з енергетичних питань, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. На його думку, у разі реалізації найгіршого сценарію відключення світла в Києві можуть тривати до 18 годин на добу.

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Про джерело: The Guardian "Гардіан" - щоденна ліволіберальна газета у Великій Британії, заснована в Манчестері в 1821 році під назвою The Manchester Guardian. У 1959 році змінила назву на нинішню, а в 1964 році редакція переїхала до Лондона. Недільний випуск оформлений у вигляді газети The Observer.

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