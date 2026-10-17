Зеленський анонсував нові переговори зі США: коли вони можуть відбутися

Глава держави не виключає особистої участі в розмові, а мінімальною метою називає енергетичне перемир'я.

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Коли відбудуться переговори між Україною та США / колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, whitehouse.gov

Головне із заяви Зеленського:

Умєров і Кушнер обговорили нову зустріч команд України та США

Київ наполягає щонайменше на енергетичному перемир'ї

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговорні команди України та США найближчими днями мають домовитися про зустріч на одному з рівнів. Про це він сказав під час зустрічі із журналістами.

Робочий канал між делегаціями двох країн не переривався, а сам глава держави не виключає особистої участі в наступному раунді.

відео дня

"Вчора наша переговорна група була в контакті, принаймні, Умєров і з Кушнером розмовляли. Вони домовляються про те, щоб була зустріч - і я готовий також з ними зустрічатись", - наголосив президент.

За його словами, попередній план передбачав переговори на європейському майданчику, однак він зірвався.

"Я думаю, що вони зможуть знайти час і можливість бути в Брюсселі. Не вийшло в американської сторони, але я думаю, що на цьому тижні вони знайдуть можливість і ми знайдемо формат, як зустрітись", - зауважив Зеленський.

Джаред Кушнер / Інфографіка: Главред

Мінімальна мета, яку Київ ставить на цьому етапі, стосується ударів по критичній інфраструктурі, хоча головне завдання значно ширше.

"Ми підтримуємо можливість діалогу, ми підтримуємо робити все, щоби зупинити Путіна, принаймні, енергетичне припинення вогню. Бажано повністю припинити цю війну, треба щось починати. Як мінімум, треба зустрічатись і ці зустрічі плануються", - підсумував глава держави.

Чому не варто очікувати серйозних домовленостей щодо війни

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок говорив, що реальних домовленостей щодо завершення війни Росії проти України до проміжних виборів у Конгрес США очікувати не варто - переговорний процес супроводжуватиметься взаємним тиском і шантажем.

Він додав, що не уявляє, як до проміжних виборів до Конгресу США можна досягти серйозних домовленостей щодо війни.

"Росіяни будуть шантажувати Трампа, Трамп намагатиметься шантажувати нас, а ми будемо шантажувати Трампа, не погоджуючись на певні речі. Таке замкнуте коло, постійне підвищення ставок", - сказав експерт.

Вибори в США / Інфографіка: Главред

Переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, очільник МЗС України Андрій Сибіга говорив, що справжній прорив у мирному процесі можливий лише після особистої зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, бо переговори нижчого рівня такої динаміки не дадуть.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що завершення російсько-української війни шляхом переговорів наразі є недосяжним. За його словами, бойові дії зайшли у стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

Речник МЗС Георгій Тихий говорив, що Україна готова вже в жовтні сісти за стіл тристоронніх переговорів зі США та Росією і тепер чекає лише сигналу з Москви.

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Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

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