Ціни вже піднялися до 75 гривень: в Україні різко подорожчав один овоч

Похолодання сповільнило дозрівання врожаю в теплицях, а імпорт поки не закриває дефіцит.

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В Україні продовжують дорожчати помідори / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Тепличні томати за тиждень подорожчали в середньому на 14%

Похолодання сповільнило дозрівання овочів

Попри зростання цін, томати на 18% дешевші, ніж торік

В Україні продовжують активно рости ціни на помідори. Висхідний ціновий тренд на ринку сформувався ще минулого тижня. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Таку ситуацію аналітики ринку пов’язують із досить суттєвим скороченням пропозиції цієї продукції на ринку на тлі досить високого попиту на тепличні помідори.

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Так, наразі тепличні помідори вже надходять у продаж по 50-75 грн/кг, що в середньому на 14% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

"Поставки цієї продукції з місцевих тепличних комбінатів на сьогодні є досить обмеженими та нестабільними. Так, у більшості стаціонарних тепличних комбінатів дозрівання томатів суттєво сповільнилося через похолодання, а поставки цієї продукції з плівкових теплиць взагалі припинилися", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що компенсувати нестачу пропозиції місцевих тепличних овочів за рахунок імпортної продукції продавцям поки що не вдається.

Проте, незважаючи на чергове подорожчання в цьому сегменті, наразі помідори в середньому на 18% дешевші, ніж у середині жовтня 2025 року.

Які овочі подорожчають у жовтні

Головний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Інна Сало говорила, що у жовтні 2026 року в Україні очікується подорожчання деяких овочів.

За її словами, восени ціна на овочі та фрукти значною мірою залежатиме від того, у скільки обійдуться їхнє зберігання та доставка до магазинів.

"У жовтні очікується поступове подорожчання овочів борщового набору порівняно з нинішніми цінами - до 7%. Водночас прогнозується незначне здешевлення яблук - до 10% - у зв’язку з розширенням обсягів їхніх продажів. Ціни на салатні овочі в жовтні 2026 року, у зв’язку зі скороченням їхньої пропозиції, зростуть порівняно з нинішніми цінами до 20%", - зазначила експертка.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують знижуватися ціни на ріпчасту цибулю. За тиждень продукція подешевшала в середньому на 10% через слабкий попит і збільшення пропозиції овочів низької якості.

Міжнародний консультант із зберігання плодоовочевої продукції Павло Булгаков попередив, що навесні в Україні може суттєво скоротитися пропозиція цибулі, що створює передумови для дефіциту та нового зростання цін.

Водночас провідний науковий співробітник Інституту аграрної економіки Іван Свиноус заявив, що у жовтні пастеризоване молоко в Україні може подорожчати більш ніж на 6%, кефір - майже на 6%, а сметана - на 6,5%.

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