РФ хоче посилити удари по західних областях України: чим буде бити ворог

Кремль намагається повноцінно втягнути у війну сусідню країну, щоб російська балістика долетіла до заходу України.

https://glavred.net/war/rf-hochet-usilit-udary-po-zapadnym-oblastyam-ukrainy-chem-budet-bit-vrag-10804952.html Посилання скопійоване

Плани Путіна небезпечні як і для України, так і для Білорусі / Колаж: Главред, фото: t.me/news_kremlin, ua.depositphotos.com

Що сказав Зеленський:

РФ намагається напряму втягнути Білорусь у війну

У Путіна є плани з розміщення ретрансляторів в Білорусі

Кремль хоче посилити удари по західних областях України

Країна-агресор Росія розміщує ретранслятори на території Білорусі, щоб використовувати новий коридор для дронів. Також в окупантів є плани з розміщення на території співдружньої країни інших видів озброєння, зокрема балістичного.

Про це, як повідомило видання УНІАН, в коментарях журналістам заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, якщо РФ розмістить на території Білорусі балістику, це загрожуватиме, перш за все, західним областям України.

відео дня

"Впевнений, що такі думки у Путіна є. І це пряме втягування Білорусі в війну, і, на мій погляд, воно є дуже небезпечним і для Білорусі також", - наголосив глава держави.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Україна посилює ППО для захисту цивільного населення

Зеленський також заявив, що з урахуванням інтенсивності російських атак Україна посилює протиповітряну оборону. Перш за все зосереджувати більше засобів захисту планують там, куди частіше "прилітає".

"Для нас дуже важливо збільшувати ППО на всій території нашої держави. Виробництво турелей ми будемо збільшувати і розподіляти – ну, мають наші військові (розподіляти - Главред). Де більше загрози, там буде більше захисту, - додав він.

Чому РФ хоче посилити атаки на західні області України

Главред писав, що за словами військового експерта Ігоря Романенка, західні області мають для противника окреме стратегічне значення через концентрацію ресурсів і виробничої інфраструктури.

Тому окупанти намагатимуться завдавати ударів і по західних регіонах, оскільки чудово розуміють, що більшість наших ресурсів та виробничих потужностей розташовані там. Противник вже проводить розвідку і розглядає їх як ціль. До цього потрібно готуватися.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Зеленський 17 жовтня повідомив про один з найбільших ударів РФ по українській енергетиці. Були атаковані більш ніж 15 важливих об’єктів електрогенерації та енергопередачі в різних регіонах України.

Раніше повідомлялося, що у найближчі дні зберігається загроза нових російських атак по Україні. Росіяни готують балістичний удар по об’єктах у Київській області, а також про нову хвилю атаки дронів по західних регіонах.

Напередодні стало відомо, що Росія 16 жовтня продовжила атакувати Волинь ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, а внаслідок атаки горіли близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами.

Інші новини:

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред