"Обнуляйте відразу": росіяни розстріляли полонених українських бійців на півдні

Підрозділи Сил оборони отримали дані, перехоплені у російських військовослужбовців у момент скоєння злочину.

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Росіяни розстріляли полонених українців / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

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Росіяни розстріляли полонених українських військовослужбовців

Розпочато розслідування за фактом страти українських військовополонених

Російські окупанти зі складу 38-ї окремої мотострілецької бригади РФ розстріляли полонених українських військовослужбовців на Гуляйпольському напрямку.

Про це розповів представник угруповання військ "Південь" Максим Кравчук у коментарі Українській правді.

відео дня

За його словами, факт військового злочину днями зафіксували українські військовослужбовці.

Підрозділи Сил оборони отримали дані з перехоплень російських військовослужбовців у момент скоєння злочину.

За словами Кравчука, військовослужбовці армії РФ отримали наказ "ось цього, 300-го, добити п******а" та "обнуляйте відразу", і без вагань вчинили вбивство беззбройних полонених (ймовірно, двох. - Ред.). Такі накази у 38-й бригаді віддаються з ініціативи командира бригади, полковника Валерія Казака, додав прес-секретар.

Це ще один доказ для майбутнього трибуналу щодо злочинів російських військ, зазначають українські військові. Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів.

"Вбивство військовополонених - це грубе порушення міжнародного гуманітарного права. Закликаємо міжнародну спільноту відреагувати на це, вимагати розслідування та притягнення винних до відповідальності", - підкреслив Кравчук.

Реакція Офісу генпрокурора

Розпочато розслідування за фактом страти українських військовополонених у Запорізькій області, повідомляє пресцентр Офісу генерального прокурора.

Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

/ Інфографіка: Главред

Подробиці військового злочину РФ

За попередніми даними, на Гуляйпольському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці взяли в полон українських захисників, після чого розстріляли їх.

У рамках кримінального провадження встановлюються всі обставини злочину, безпосередні виконавці, а також особи, які могли віддати наказ про вбивство військовополонених.

Правоохоронці вивчають матеріали, передані українськими військовими, зокрема дані перехоплених переговорів представників збройних сил РФ. Досудове розслідування триває.

Розстріли українських військових - новини за темою

Як повідомляв "Главред", розстріл українських полонених зафіксували на відео з безпілотника. На ньому видно, як спочатку росіяни оточили будинок, у якому тримали оборону українські військові. Тоді вони почали виходити, здаючись у полон. У цей час російські військові й розстріляли українських полонених.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей злочин, заявивши, що повідомить про цей факт Організації Об’єднаних Націй та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Раніше також повідомлялося, що російські окупанти розстріляли чотирьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.

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