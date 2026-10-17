В РФ цинічно відзвітували про удари по Україні – що заявили

Російське командування звітує про ураження підстанції на заході України та суховантажу за 40 кілометрів від Одеси.

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Міноборони РФ цинічно "похвалилося" ударами по Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

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В Міноборони РФ відзвітували про удари по Україні

Росіяни назвали цілі в Луцьку та Тернополі

Військове командування країни-агресора Росії 17 жовтня цинічно відзвітувало про удари по Україні. Зокрема, окупанти заявили про ураження об'єктів на заході та півдні України.

В Міноборони РФ сказали, що під прицілом безпілотників нібито опинилися виробничі потужності, електропідстанція та морський транспорт.

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"Сьогодні вдень Збройні Сили Російської Федерації продовжили наносити удари безпілотними літальними апаратами по підприємствах військової промисловості та об’єктах енергетичної інфраструктури, які задіяні в інтересах ЗСУ", - цинічно говорять окупанти.

Зокрема, у Луцьку ціллю стало підприємство Kromberg&Schubert, яке російське командування вирішило назвати "базою для відновлення автотехніки в інтересах ЗСУ".

Ще однією мішенню окупантів став населений пункт на Тернопільщині. За версією росіян, там зафіксували влучання по електричній підстанції, яка забезпечує роботу "підприємств військової промисловості".

Крім того, вороже відомство заявило про ураження морського суховантажу в акваторії Чорного моря. Росіяни стверджують, що атакували судно під час переходу за 40 кілометрів на південь від одеського порту, звинувативши його у транспортуванні "вантажів військового та подвійного призначення".

РФ хоче посилити удари по західних областях України

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія розміщує ретранслятори на території Білорусі, щоб використовувати новий коридор для дронів. Також в окупантів є плани з розміщення на території співдружньої країни інших видів озброєння, зокрема балістичного.

За його словами, якщо РФ розмістить на території Білорусі балістику, це загрожуватиме, перш за все, західним областям України.

"Впевнений, що такі думки у Путіна є. І це пряме втягування Білорусі в війну, і, на мій погляд, воно є дуже небезпечним і для Білорусі також", - наголосив він.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 17 жовтня Вінниця залишилася без електроенергії внаслідок чергової російської атаки. Куди саме влучили російські засоби ураження, влада не уточнює.

16 жовтня Росія атакувала Волинь ударними безпілотниками типу "Шахед", зокрема реактивними. У Ковелі під ударом опинився місцевий митний термінал, а внаслідок атаки загорілися близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами, є один постраждалий.

Моніторингові канали попереджали, що у найближчі дні зберігається загроза нових російських атак по Україні. Росіяни готують балістичний удар по об’єктах у Київській області, а також про нову хвилю атаки дронів по західних регіонах.

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Про джерело: Міністерство оборони Росії Міністерство оборони Російської Федерації (МО РФ) - федеральний орган виконавчої влади, який здійснює функції щодо розробки та реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у сфері оборони, а також керівництва Збройними Силами РФ. Міністр оборони РФ - Андрій Ремович Бєлоусов (з травня 2024 року). Верховний головнокомандувач - президент РФ. Штаб-квартира: м. Москва, вул. Знаменка, буд. 19 (Головний штаб / Національний центр управління обороною РФ - Фрунзенська наб., буд. 22/2). Офіційний сайт: mil.ru

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