"Боляче і фізично, і морально": Артур Логай зробив зізнання

Актор розповів, як травма вплинула на його емоційний стан і роботу в кіно.

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Артур Логай втратив палець / колаж: Главред, фото: instagram.com, Артур Логай

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Що відчував Артур Логай після втрати пальця

Чи відмовляли акторові в нових ролях через травму

Відомий український актор Артур Логай вперше зізнався, як важка травма, що призвела до втрати пальця, позначилася на його особистому житті та професійній кар'єрі. У проєкті "Наодинці з гламуром" знаменитість розповів, що, окрім фізичного болю, переживав і за своє майбутнє.

За словами актора, спочатку він дуже хвилювався щодо того, як травма позначиться на його подальшій долі та роботі. Однак на тлі страшних реалій повномасштабної війни особистий біль здався Логаю незначним. За словами Артура, головним правилом для нього залишається постійний рух уперед.

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Артур Логай - інтерв’ю / скрін з відео

"Мені здається, що через те, в який час ми живемо і в яких обставинах, це на тлі всього іншого здавалося такою дрібницею. Звісно, це боляче і фізично, і морально, починаєш щось вигадувати, якісь негативні сценарії, як далі розвиватиметься кар’єра та життя. Але в будь-яких ситуаціях, принаймні до сьогоднішнього дня, якими б вони не були, єдиним правилом, яким я намагаюся керуватися, є те, що треба рухатися", - поділився артист.

Логай також відповів на запитання, чи вплинула травма на його затребуваність у кіно. Відразу після інциденту він хвилювався, що продюсери можуть розірвати з ним контракти в уже затверджених проєктах. Проте творці серіалів поставилися до ситуації з розумінням і продовжили співпрацю без зайвих питань.

Артур Логай після травми / фото: instagram.com, Артур Логай

"Я не знаю, вони ж не кажуть: „Ой, у тебе немає пальця, ми тебе не візьмемо". Навпаки, зараз я беру участь у зйомках серіалу, ніхто не запитав і не зробив жодного акценту, до того ж персонаж… Не скажу, що у нього могла б бути така травма через якісь сценарні особливості. У мене було два затверджені проєкти. Я справді хвилювався, що співпраця може скасуватися. Я сказав, що так сталося, а мені відповіли: "Гаразд, будемо рухатися далі", - запевнив Артур Логай.

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Про персону: Артур Логай Артур Логай - український актор театру, кіно та телебачення, співак. Брав участь у проектах "Х-фактор-5" (10-те місце) та "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.

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