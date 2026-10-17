Частину України накриє негода: де оголошено штормове попередження

Рятувальники наголосили, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.

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Де прогнозується густий туман / фото: УНІАН

Коротко:

Густий туман накриє Київ і чотири області

Видимість знизиться до 200–500 метрів

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Густий туман накриє Київ та центральні регіони України, через що умови на дорогах різко погіршаться. Для столиці та чотирьох областей оголошено жовтий рівень небезпечності. Про це повідомили в ДСНС.

Негода зачепить регіони не одночасно: спершу вона прийде до столиці, а згодом пошириться на центр країни.

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"У першу половину дня 17 жовтня туман охопить м. Київ, а уночі та вранці 18 жовтня - Вінниччину, Кіровоградщину, Черкащину та Київщину. Видимість становитиме 200–500 метрів (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники додали, що погіршення видимості може ускладнити рух транспорту.

"Закликаємо водіїв обирати безпечну швидкість, тримати дистанцію та вмикати протитуманні фари, а пішоходів - обов'язково використовувати світлоповертальні елементи й бути уважними на переходах", - наголосили в ДСНС.

Небезпечні погодні явища / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Український гідрометеорологічний центр писав, що погода в Україні 17-19 жовтня буде більш осінньою та похмурою через надходження атмосферних фронтів, які пов'язані з циклонічною активністю над акваторіями Чорного та Азовського морів.

Синоптик Ігор Кібальчич говорив, що в Україні на вихідних очікується нестійка погода з дощами, туманами та температурними контрастами між регіонами. У деяких областях можливі грози, а повітря прогріється до +22 градусів.

Синоптикиня Наталія Діденко заявляла, що наступного тижня синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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