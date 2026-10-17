Конфлікт Трампа із Зеленським створює серйозні ризики для України – Reuters

Трамп неодноразово критикував Зеленського, зокрема через атаки українських сил на російські нафтопереробні заводи.

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Конфлікт Трампа із Зеленським створює серйозні ризики для України / Колаж: "Главред", фото: Офіс президента

Коротко:

США можуть скоротити розвідувальну підтримку України

Домовленості щодо російського палива посилили напруженість

В Україні побоюються наслідків конфлікту з Вашингтоном

Відносини між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським знову погіршилися на тлі українських ударів по російських енергетичних об’єктах, зростання цін на паливо та розбіжностей щодо подальшої підтримки Києва. В Україні побоюються, що конфлікт із Вашингтоном може призвести до скорочення розвідувальної допомоги, обмеження поставок озброєння та нових домовленостей США з Москвою. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, цього тижня Трамп неодноразово критикував Зеленського, зокрема через атаки українських сил на російські нафтопереробні заводи. Американський президент пов’язує ці удари зі зростанням вартості енергоносіїв, що стало однією з проблем для його адміністрації напередодні проміжних виборів до Конгресу США в листопаді.

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У відповідь Зеленський публічно висловив незгоду з позицією американського лідера і дав зрозуміти, що Вашингтон може дедалі більше схилятися на користь Москви. При цьому президент України наголосив, що Київ продовжуватиме наносити удари по російській енергетичній інфраструктурі, доки Росія атакує українську територію.

США можуть скоротити розвідувальну підтримку України

Одним із головних побоювань Києва залишається ймовірність зменшення обсягу розвідувальної інформації, яку надають Сполучені Штати. Такі дані мають велике значення для виявлення російських ракетних і безпілотних атак, а також захисту української інфраструктури, особливо напередодні зими.

Трамп заявив, що Вашингтон продовжує обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною. Однак Зеленський в інтерв’ю Національному громадському радіо США розповів, що американські чиновники попереджали про можливе скорочення обсягу переданих відомостей або навіть повне припинення їх надання українським військовим.

Додаткові побоювання викликали перебої в роботі Starshield - військової версії супутникової системи зв’язку Starlink, яку надає компанія SpaceX. Як повідомляє Reuters з посиланням на обізнаних американських і західних чиновників, збої сталися після рішення, ухваленого, за їхніми даними, у Білому домі. Пізніше роботу сервісу вдалося частково відновити.

Цей інцидент знову продемонстрував, наскільки українські військові залежать від американських технологій та рішень адміністрації Трампа.

Домовленості щодо російського палива посилили напруженість

Ще одним приводом для розбіжностей стала заява Трампа від 9 жовтня про домовленість із диктатором Володимиром Путіним щодо тимчасового пом’якшення санкцій стосовно російського палива та імпорту російського дизеля.

Американський лідер прагне збільшити пропозицію палива та стримати зростання цін. Однак такі кроки викликають занепокоєння в Україні, оскільки додаткові доходи від експорту російських енергоносіїв можуть бути спрямовані на фінансування війни.

При цьому аналітики зазначають, що основним чинником подорожчання енергоносіїв залишається війна між США, Ізраїлем та Іраном. Бойові дії супроводжуються атаками на енергетичні об’єкти та серйозними перебоями в судноплавстві через Ормузьку протоку.

Незважаючи на це, невдоволення Трампа українськими ударами по російських нафтопереробних заводах стало додатковим джерелом напруженості між Києвом і Вашингтоном.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

В Україні побоюються наслідків конфлікту з Вашингтоном

Колишній високопоставлений співробітник Держдепартаменту США з питань Європи Деніел Фрід зазначив, що поки що складно визначити, чи має намір Вашингтон остаточно відмовитися від підтримки України. Разом з тим нинішнє загострення відносин ускладнює перспективи завершення війни.

"Це не лише втрачена можливість, це спричиняє справжні страждання в Україні та заохочує Путіна продовжувати війну, тому це не обходиться даром", - заявив Фрід.

Незважаючи на розбіжності, Київ має намір підтримувати контакти з представниками американської адміністрації. Двоє українських чиновників, обізнаних із ходом переговорів, повідомили Reuters, що Україна зацікавлена у продовженні діалогу зі спеціальним посланцем США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, зятем Трампа.

Тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сенік, виступаючи на телеканалі Newsmax, заявив, що Київ вдячний Трампу та його команді за зусилля, спрямовані на припинення війни. За його словами, Україна готова до переговорів з Росією.

Сам американський президент у п’ятницю запевнив журналістів, що продовжуватиме взаємодіяти як із Зеленським, так і з Путіним.

"Я хочу, щоб ця війна закінчилася", - підкреслив Трамп.

У Конгресі зберігається підтримка України

Незважаючи на загострення відносин із Білим домом, Київ продовжує отримувати підтримку від частини республіканців у Конгресі США. Деякі представники партії виступають проти тиску на Україну заради досягнення угоди на умовах, вигідних Москві.

Колишній радник з питань зовнішньої політики в адміністрації Барака Обами Бретт Бруен вважає, що після проміжних виборів у США політична ситуація може змінитися. На його думку, це потенційно ускладнить подальше пом’якшення санкцій проти Росії та скорочення військової допомоги Україні з боку адміністрації Трампа.

"Зеленський знає, з ким має справу. Погрози Трампа не мають такого ж ефекту, як тоді, коли Джей Ді Венс намагався присоромити його в Овальному кабінеті", - заявив Бруен.

Таким чином, подальший розвиток відносин між Києвом і Вашингтоном матиме істотне значення для України, зокрема в питаннях розвідувальної підтримки, поставок озброєння та міжнародних зусиль щодо припинення війни.

Трамп ставить усе на капітуляцію: думка експерта

Експерт Вадим Денисенко вважає, що американський президент пішов ва-банк і робить ставку на будь-яку угоду, а Києву доводиться обирати між прямою конфронтацією та імітацією домовленостей - і обидва шляхи є поганими.

"До 3 листопада. Трамп робить ставку на капітуляцію. На жаль, я помилився, коли вважав, що перед виборами Трамп не піде на припинення передачі розвідданих. Судячи з усього, Трамп пішов ва-банк. Трампу потрібен бліцкриг в Україні, і він вважає, що російські обстріли балістичною зброєю без розвідданих змусять Україну піти на угоду. Трампу не потрібен мир, йому потрібна якась угода, на яку погодиться Україна, щоб він міг сказати, що чогось домігся", - написав Денисенко у Facebook.

За його словами, перед Україною стоїть надзвичайно складна дилема: що робити далі.

"У підсумку ми маємо ситуацію, коли Трамп хоче імітацію угоди, Путін вважає, що у нього розв’язані руки, європейці готові підіграти Трампу в якомусь форматі (формат поки що незрозумілий), ми ескалуємо ситуацію на словах, схоже, не маючи стратегії", - додав експерт.

Трамп і вибори в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Трамп в інтерв’ю Newsmax назвав Зеленського незручним партнером для переговорів. За словами американського лідера, він просив Зеленського не завдавати ударів по російських НПЗ. Трамп також заявив, що за адміністрації Джо Байдена Київ отримав "сотні мільярдів доларів".

Раніше президент США розкритикував Україну за удари по російських нафтопереробних заводах і звинуватив Київ у зростанні світових цін на енергоносії. Тоді ж Трамп заявив, що Україні потрібен "новий президент", однак Київ проігнорував цю пропозицію. Міністр закордонних справ Андрій Сібіга наголосив, що Зеленський "користується підтримкою українського народу".

Тим часом Україна відновила удари по російських НПЗ після триденної паузи. Київ дотримувався її на тлі енергетичного перемир’я, оголошеного Трампом. Зеленський раніше підтвердив, що Росія фактично порушила це перемир’я.

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Про джерело: Reuters Reuters - британське інформаційне агентство та постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



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