США запровадили санкції проти українця Васинського

За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угруповання, яке займається хакерськими атаками.
Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій українця Ярослава Васинського.
Як повідомляє пресслужба відомства, він підозрюється в хакерських атаках на американські компанії з метою вимагання грошей.
Крім Васинського, до списку санкцій потрапив росіянин Євген Полянін. У Мінфіні підозрюють, що обидва хакери були спільниками.
Хто такий Васинский
За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угруповання, яке займається хакерськими атаками на американські компанії з метою вимагання коштів.
За допомогою цієї злочинної схеми зловмисникам вдалося отримати до 200 мільйонів доларів.
Васинського разом з Поляніним підозрюють у масштабній хакерській атаці на фірму у Флориді, яка є розробником програми Kaseya.
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Через атаку постраждали понад 1 500 підприємств у всьому світі.
За даними телеканалу CNN, Васинський ще в жовтні був затриманий на території Польщі. Зараз хакер очікує екстрадиції в США, де його судитимуть.
Як раніше повідомляли, Сполучені Штати вивчають інцидент з кібератакою на IT-компанію Kaseya, сфера діяльності якої пов'язана з дистанційним контролем за програмами, якими користуються клієнти компанії. У Вашингтоні поки не впевнені, що за хакерською атакою стоїть російська влада, однак якщо це стане доведеним фактом, американська влада завдасть удару у відповідь. Про це заявив господар Білого дому Джо Байден.
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