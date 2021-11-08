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США запровадили санкції проти українця Васинського

8 листопада 2021, 21:19
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За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угруповання, яке займається хакерськими атаками.

Білий дім
Санкції США проти українців / eu-objective.info

Міністерство фінансів США внесло до списку санкцій українця Ярослава Васинського.

Як повідомляє пресслужба відомства, він підозрюється в хакерських атаках на американські компанії з метою вимагання грошей.

Крім Васинського, до списку санкцій потрапив росіянин Євген Полянін. У Мінфіні підозрюють, що обидва хакери були спільниками.

Хто такий Васинский

За даними Мінфіну США, Ярослав Васинський є членом угруповання, яке займається хакерськими атаками на американські компанії з метою вимагання коштів.

За допомогою цієї злочинної схеми зловмисникам вдалося отримати до 200 мільйонів доларів.

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Васинського разом з Поляніним підозрюють у масштабній хакерській атаці на фірму у Флориді, яка є розробником програми Kaseya.

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Через атаку постраждали понад 1 500 підприємств у всьому світі.

За даними телеканалу CNN, Васинський ще в жовтні був затриманий на території Польщі. Зараз хакер очікує екстрадиції в США, де його судитимуть.

Як раніше повідомляли, Сполучені Штати вивчають інцидент з кібератакою на IT-компанію Kaseya, сфера діяльності якої пов'язана з дистанційним контролем за програмами, якими користуються клієнти компанії. У Вашингтоні поки не впевнені, що за хакерською атакою стоїть російська влада, однак якщо це стане доведеним фактом, американська влада завдасть удару у відповідь. Про це заявив господар Білого дому Джо Байден.

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