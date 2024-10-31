США радили Зеленському записати відеозаповіт: розсекречено деталі початку війни

Дмитро Кулеба пригадує, що йому не радили повертатись в Україну.

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У США вважали, що Україна програє / Колаж: Главред, фото УНІАН, скриншот з видео

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США були впевнені, що Україна програє у війні

Захід радив Зеленському записати відеозаповіт

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії США вважали, що Україна зазнає поразки. У західних колах також висловлювали припущення, що росіяни можуть ліквідувати Володимира Зеленського, тому радили українському президенту зробити відеозаповіт. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в проекті USA-UA: Секретні файли Білого дому.

Кулеба розповів, що на безпековій конференції в Мюнхені віцепрезидент США Камала Гарріс рекомендувала президенту України розглянути можливість формування уряду у вигнанні, а також подумати над військовими кроками для підготовки України до ведення партизанської війни.

відео дня

Колишній глава українського МЗС також пригадав, що йому в лютому 2022 року радили не повертатися до Києва.

"Мені надіслала повідомлення одна людина, великий друг України, і коли я сказав, що я повертаюся, він каже: "Треба, щоб Зеленський записав відеозаповіт", - підкреслив Кулеба.

Дипломат додав, що перед повномасштабним вторгненням президенту США на брифінгах казали, що Україна протримається максимум сім днів.

Хто такий Дмитро Кулеба? Кулеба Дмитро Іванович - український державний діяч та дипломат, міністр закордонних справ України з 4 березня 2020 року і по 5 вересня 2024, член РНБО з 13 березня 2020. Наймолодший в історії голова зовнішньополітичного відомства України. Дмитро Кулеба є постійним представником України при Раді Європи, посол з особливих доручень МЗС України, пише Вікіпедія.

Війна в Україні - останні новини

Як писав раніше Главред, американська розвідка повністю помилилася в питаннях військових можливостей агресора Росії та потенціалу України у відбитті нападу. Главі Білого дому Джо Байдену не радили давати українцям зброї, оскільки війна нібито все одно буде програна.

Щодо зброї, то днями видання The New York Times повідомило, що в одному з секретних пунктів плану Перемоги, який напередодні представив президент України Володимир Зеленський, нібито міститься прохання про надання Сполученими Штатами Америки ракет "Томагавк" з дальністю 2400 км. Згодом президент наголосив, що поява в американській пресі повідомлень щодо прохання передати Україні Tomahawk свідчить про небажання партнерів постачати такі ракети.

Водночас Дмитро Снєгирьов підкреслював, замість того, аби третій рік поспіль слухати про німецькі "Тауруси" чи інші ракети, в яких нам відмовляють, Україна мала б реалізувати власну ракетну програму, і це не "Паляниця", а ОТРК "Грім-2", чия дальність вдвічі більша за американські "Атакмс".

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