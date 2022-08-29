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РФ готує новий наступ на Україну: WSJ назвав головну мету Путіна

29 серпня 2022, 09:22

В Україну планують перекинути нове велике з'єднання сухопутних військ. Його завданням буде підтримати новий наступ російських окупантів на сході України.

Володимир Путін, російські війська
Володимир Путін готує новий наступ в Україні / Reuters

У Кремлі мають намір знову посилити наступ на Україну напередодні ймовірних псевдореферендумів щодо незаконного включення територій до складу РФ. Низка добровольчих батальйонів, сформованих в останні тижні по всій Росії, готується до перекидання в Україну.

Як пише The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін зосередився на захопленні Донбасу.

Перекинути в Україну планують зокрема і нове велике з'єднання сухопутних військ під назвою 3-й армійський корпус. Його завданням буде підтримати новий наступ РФ на сході України й посилити війська для стримування українського контрнаступу на Півдні. Однак в Інституті війни вже заявили, що це навряд чи змінить ситуацію на фронті.

"Тепер Путіну потрібно ввести нові війська лише для того, щоби воювати. На стратегічному рівні, я думаю, що він зазнав невдачі в цій війні. Він, як і раніше, хоче зосередитися на захопленні Донбасу. Це його нова мета, і для цього йому потрібні нові солдати", – сказав відставний адмірал ВМС США, колишній верховний головнокомандувач союзними військами НАТО.

Видання зазначає, що, поки сили РФ на сході готуються до посилення наступу, Україна продовжує завдавати ударів по військовій інфраструктурі в районах, окупованих російськими військами.

Автор статті зазначає, що війна на сході України зайшла в глухий кут, російські війська виснажені наполегливими наступами і українським опором. Українці прагнуть заблокувати росіян на сході та шукати прорив на півдні. Крім того, наростає напруженість навколо найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що наступ Росії на сході України вичерпав свій обмежений імпульс, який окупанти набрали наприкінці липня, та, ймовірно, досяг своєї кульмінації. Загарбники демонструють постійну нездатність перетворювати невеликі тактичні успіхи на так звані оперативні. В результаті це може перешкодити країні-агресору домогтися значного територіального просування в найближчі місяці.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що російський диктатор Володимир Путін хворий морально і фізично, у нього спостерігаються ознаки шизофренії. Однак хвороба Путіна не зупинить - він воюватиме, доки не доб'ється мети.

Водночас просити про перемир'я російський диктатор не збирається. За словами російського політолога Дмитра Орєшкіна, Путін готовий припинити війну в Україні лише за умови, що він вийде з неї переможцем.

Інші новини:

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