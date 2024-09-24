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США переходять "червоні лінії" РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують

Юлія Закрепа
24 вересня 2024, 11:55
166
Кремль не раз погрожував агресивною відповіддю на допомогу Заходу Україні.
США переходять 'червоні лінії' РФ: у FT розкрили страхи Кремля та яку відповідь готують
США переходять "червоні лінії" РФ / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

В адміністрації президента США Джо Байдена зайняли дуже обережну позицію щодо ризику порушення так званих "червоних ліній" РФ.

У виданні Financial Times зазначають, що в "Росії "побоюються, що, якщо вони й далі допускатимуть ці маленькі кроки, то за два роки вони побачать прямі ракетні удари по Кремлю, якщо не знайдуть спосіб дати відсіч".

За словами експерта Олександра Габуєва з Російсько-Євразійського центру Карнегі в Берліні, у розпорядженні російської сторони є цілий набір інструментів - військові дії, ядерна загроза та гібридні загрози.

відео дня

"Влада РФ не раз погрожувала агресивною відповіддю на допомогу Заходу Україні, однак не пішла далі гучних заяв. Професор Вищої школи економіки в Москві вважає, що російський диктатор Володимир Путін не турбується про свій авторитет в очах західної громадськості", - йдеться в повідомленні.

Водночас країни Заходу поступово нарощують підтримку Києва.

"Минулого року Велика Британія, Німеччина і США погодилися поставити Україні танки, попри погрози Росії. Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну в червні, а Москва присягнулася у відповідь завдати ударів по аеродромах НАТО", - пише видання.

Що відомо про Financial Times?

Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

"Червоні лінії" РФ - що відомо

Нагадаємо, що Ігор Рейтерович заявив, що червоні лінії перекреслено, а Україна може запропонувати РФ "жест доброї волі". Операція українських військових в Курській області важлива для України з декількох причин. У першу чергу вона остаточно знівелювала так звані червоні лінії.

в ISW розкрили, чому Путін не оголошує війну через "червоні лінії" РФ на Курщині. Операція у Курській області демонструє повільність та нерішучість Кремля в питанні реагування на будь-яку ймовірну "ескалацію", однак Кремль досі не бажає оголошувати стан війни.

У Пентагоні застерегли Україну про "червоні лінії" у використанні F-16. Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть "унікальний повітряний потенціал" нашій країні.

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