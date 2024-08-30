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Порожні "червоні лінії" РФ на Курщині: в ISW розкрили, чому Путін не оголошує війну

Юлія Закрепа
30 серпня 2024, 12:59
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Операція у Курській області демонструє повільність та нерішучість Кремля в питанні реагування на будь-яку ймовірну "ескалацію".
Порожні 'червоні лінії' РФ на Курщині: в ISW розкрили, чому Путін не оголошує війну
Що відбувається у Курській області / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, скріншот: deepstatemap

Дослідниця Росії Анжеліка Еванс в Інституті вивчення війни повідомила, що операція Сил оборони на території Курської області продемонструвала, наскільки порожніми є "червоні лінії" Росії. Попри просування українських бійців, ворог досі не бажає оголошувати війну, військовий стан чи нову хвилю мобілізації.

За словами Еванс для ISW, Захід досить активно підтримує операцію України в Курській області. Водночас партнери Києва продовжують висловлювати стурбованість в питанні ризику ескалації, якщо Силам оборони дозволять застосовувати далекобійне озброєння для ударів по військових цілях у тилових районах Росії, передає РБК-Україна.

"На жаль, кремлівська кампанія рефлексивного контролю історично успішно стримувала західну підтримку України, постійно загрожуючи звичайною або ядерною ескалацією у відповідь на збільшення військової допомоги Заходу чи риторики на підтримку України. Однак ми дуже рідко бачили, як Кремль справді по суті реагує на збільшення західної підтримки України", - розповіла Еванс.

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Операція у Курській області демонструє повільність та нерішучість Кремля в питанні реагування на будь-яку ймовірну "ескалацію". Протягом останніх тижнів Сили оборони просувались на Курському напрямку з західною технікою, втім, Кремль досі не бажає оголошувати стан війни, військовий стан чи оголошувати ще одну хвилю мобілізації.

"І насправді Кремль, схоже, продовжує приділяти пріоритетну увагу повільним, виснажливим успіхам на Донеччині, ніж захисту та повернення російської території в Курській області. Окремі західні посадовці висловили підтримку щодо зняття обмежень на можливість України бити по військових об'єктах у Росії західною зброєю в останні дні, і, сподіваюся, ми побачимо, що більше західних урядів рухатимуться до ослаблення цих обмежень", - додала фахівець ISW.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Наступ ЗСУ на Курську область

Нагадаємо, що країна-агресорка Росія планує обміняти Курськ на стратегічне місто в Україні. Російське військово-політичне командування для відбиття атаки українських військ в Курській області вирішило не перекидати для захисту власних кордонів військові підрозділи із Сходу України.

Російський диктатор Володимир Путін назвав втрату частини Курської області "ситуацією". Путін допитував губернаторів Курської, Брянської та Бєлгородської областей щодо "ситуації, що склалася". Щоправда, глава Кремля не уточнив, про яку саме ситуацію йдеться.

Військовий експерт Роман Світан розкрив вражаючий сценарій подій на Курщині. Він також повідомив, що Курська операція націлена на створення санітарної зони і це основне завдання. Це необхідно зробити, щоб забезпечити безпеку Сумщини, прилеглої до Курської області РФ.

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