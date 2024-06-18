США не переплюнути: Криволап розповів, чи є шанси в авіації РФ проти F-35

Нещодавно ЗСУ вдалося знищити щонайменше один винищувач РФ СУ-57, який росіяни неодноразово порівнювали з F-35. Експерт сказав, який літак все ж потужніший.

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Росіяни розхвалили свій найкращий винищувач Су-57, однак насправді він не перевершує американський F-35 / Колаж: Главред, фото: flickr

Країна-агресор Росія має великий оборонно-промисловий комплекс і завжди розхвалює вітчизняні розробки, як от винищувач Су-57. Однак, останнім часом ЗСУ вдається знищувати найпотужніші борти противника. Так нещодавно на території аеродрому "Ахтубінск" в Астраханській області РФ, українські військові уразили щонайменше один багатоцільовий винищувач РФ.

Росіяни, звісно, намагаючись відволікти увагу від втрати власної авіації почали заявляти, що відкриють серійне виробництво Су-57 таких масштабів, шо американський F-35 і поруч не стоятиме. Однак в інтерв'ю Главреду авіаційний експерт, колишній інженер із випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап розповів, що це не зовсім так.

За його словами, до атаки ЗСУ на російський аеродром РФ мала 11-12 літаків Су-57. З початку повномасштабного вторгнення окупантам вдалося випустити спершу 6, а потім ще 2 винищувачі.

"Вийшло 8 готових літаків та 3-4 прототипи, які випробовувалися. Можливо, якісь винищувачі зараз літають у Жуковському разом із дроном "Мисливець". Росіяни говорили, що готуються до серійного виробництва, і з двигуном другого етапу випускатимуть Су-57М таку кількість, що, мовляв, куди там F-35. Однак, якщо F-35 випускається по 150 машин на рік, то росіяни збираються за 3-4 роки випустити лише приблизно 79 літаків", - зауважив Криволап.

Дивіться відео, в якому Криволап розповів, про те, чи є перевага Су-57 над винищувачами США F-35:

Сказати точно, скільки Росії вдасться виробити винищувачів складно, але головні борти країни-агресора явно не дотягують до показників американського F-35, принаймні зараз.

"Встежити за цією чехардою неможливо. Коли підуть машини, то й можна буде аналізувати. Це практично все, що потрібно знати про важкий винищувач Су-57, який зараз на вершині харчового ланцюжка російської тактичної авіації. Головний у ієрархії винищувачів РФ", - додав експерт.

Основні відомості про F-35 / Інфографіка: Главред

Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Знищення авіації країни-агресора Росії

Нагадаємо, дозвіл ЗСУ застосовувати західну зброю для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на дальніх підступах до українського кордону.

Нещодавно також стало відомо, що завдяки успішним діям українських військових, країна-агресор Росія залишилась без літака Су-25 та гелікоптера Ка-52 в Донецькій області.

Раніше повідомлялось, що українські Сили оборони збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 - на відстані 308 кілометрів. "Засідка" на ворожий об'єкт тривала тиждень.

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