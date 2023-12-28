Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

Росіяни навіть жодного разу не вистрілили - продовжували йти під вогонь українських захисників.

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Росія зазнала великих втрат на одній з ділянок / Колаж Главреда. Фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Російські пропагандисти обурюються через втрати під Синьківкою, яку вони безуспішно намагаються "перехопити" у ЗСУ. Зокрема, громадськості розкрили один з епізодів, коли окупанти втратили в боях відразу кілька одиниць бронетехніки.

Російські "воєнкори" навіть підрахували, скільки часу українським військовим знадобилося, щоб перебити усю техніку противника. В результаті самі пропагандисти захопилися роботою ЗСУ.

"Ще один заїзд в Синьківку. Тут українці впоралися за 35 секунд, щоб знищити чотири наші бронемашини, два танки (один з тралом) і два БМП. Чесно кажучи, вже зовсім незрозуміло, що там відбувається", - йдеться в повідомленні "воєнкора" Анатолія Радова.

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Невдовзі Радов поскаржився, що самі російські військові ніяк не реагували на удари ЗСУ і просто продовжували їхати далі - поки всі не були ліквідовані.

"Переглянув ще раз про Синьківку. Найстрашніше, що після підбиття двох танків і однієї БМП, БМП, що залишилася, просто поперла наодинці вперед, поки і її не підбили. Навіть не намагалися розвернутися і втекти. І чому вони навіть не намагаються стріляти, а просто їдуть? На цьому напрямку жодного разу в жодній атаці техніка не стріляла", - здивований пропагандист.

Скріншот Дениса Казанського

Бої у Синьківці

Про ранковий штурм росіян у Синьківці 28 грудня повідомив командувач Східним угрупуванням ЗСУ генерал Олександр Сирський.

За його даними, під час нової атаки російські загарбники втратили один танк і три БМП. При цьому було знищено 30 окупантів, ще один танк пошкоджено, а 10 ворожих солдатів - поранено.

Як розповідав командир підрозділу ЗСУ з Куп'янського напрямку Денис Ярославський, Синьківку ворог хоче захопити до Нового року, там "тривають важкі бої".

"Вже кілька разів була інформація від російських воєначальників, яка не відповідає дійсності, що росіяни взяли Синьківку. Але наші хлопці стоять там й не віддають жодного будинку", - зазначав боєць.

Серед задіяних Росією формувань українські захисники помітили, зокрема, "вагнерівців" та підрозділи "Шторм-Z".

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