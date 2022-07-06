Рятувальники плакали і говорили про мультики: щемлива історія порятунку дівчинки з-під завалів у Києві

Щемлива історія порятунку дівчинки з-під завалів у Києві / Колаж фото УНІАН

Столичний рятувальник Артур Моркотенко розповів щемливу історію про те, як він з колегами рятував 7-річну дівчинку Женю та її маму з-під завалів будинку, який був серйозно пошкоджений російським ракетним ударом вранці 26 червня. Про це повідомляє портал ТСН.

Дівчинка вчасно згрупувалася в повітряній кишені між бетонними плитами.

"У всіх хлопців, які тут були, на очах сльози, у всіх, і у мене", - говорить Моркотенко.

Женя кричала, кликала на допомогу. Однак, де вона знаходиться серед пилу, крику і полум'я, не було зрозуміло. Під бетонними плитами поставили підпірку. Моркотенко зміг просуватися лежачі і раптом в щілини побачив ногу.

Зверху було полум'я, але Артур зумів просунути в щілину куртку від форми і зміг її накрити. Знизу потрібно було розрізати арматуру. Щоб якось підтримати дитину, його напарник Максим почав з дівчинкою говорити. І швидко намацав хорошу тему.

"Є такий хлопчик, Артем, йому 7 років. Розповів їй, як вони будуть мультики дивитися", - згадує рятувальник.

За словами Моркотенка, Женю витягли вчасно - вона була при свідомості. І тому відразу попросила врятувати свою маму. Завдяки цьому рятувальникам вдалося досить швидко витягнути жінку з-під завалів.

"Вона врятувала і себе і мене. Здається, завдяки їй вони дізналися, що там є я", — каже мама дівчинки.

Зараз Женя з мамою готуються до виписки. Дівчинка почуває себе добре, а ось у жінки компресійний перелом хребта і їй належить довга реабілітація.

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Ракетний удар по Києву 26 червня

Вранці в неділю, 26 червня, РФ завдала ракетний удар по Києву. Одна з ракет потрапила в багатоповерхівку в Шевченківському районі столиці.

З-під завалів витягли жінку. Вона виявилася громадянкою РФ. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, ракета вдарила прямо в квартиру росіянки та її сім'ї. Чоловік жінки ймовірно загинув. Принаймні, повідомлялося про одного загиблого в результаті ракетного удару.

Пізніше в мережі з'явився аудіозапис нібито переговорів диспетчера і пілотів бомбардувальників ВКС РФ, що запускали ракети по Україні з території Білорусі вранці 26 червня.

"Група закінчила, дякую за прикриття", - каже пілот. "Спостерігали, красиво! М'якої посадки", - відповідав йому білоруський диспетчер.

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