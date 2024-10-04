Спалили сотні одиниць бронетехніки РФ: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

Поля поблизу Курахового вкриті сотнями одиниць російської бронетехніки, ситуація на цьому напрямку загострюється, наголосив військовий.

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Поля поблизу Курахового заповнені сотнями одиниць спаленої російської бронетехніки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти після захоплення міста Вугледар Донецької області намагаються просуватись в напрямку міста Курахове. Про це в ефірі телемарафону повідомив представник прес-служби 79-ої Окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський.

"Кидають великі сили на прорив, зокрема, оборони 79-ї ОДШБ в районі села Костянтинівка. У жовтні вже було два масовані штурми", - розповів Дрималовський.

За його словами, ворог на Курахівському напрямку продовжує активно використовувати бронетехніку і атакує колонами. 1 жовтня окупанти залучили 19 одиниць, а 3 жовтня — 10 одиниць бронетехніки.

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"Наші десантники фактично помножили цей російський штурм на нуль. З 10 одиниць техніки наші воїни вразили 7 – танк і 6 бойових броньованих машин з десантом. 20 окупантів в цій атаці загинуло і ще понад 20 були поранені", - зазначив він.

Військовий зазначає, що противник намагається посилити наступ, відчувши можливість прориву, але ЗСУ знищують до 10 одиниць техніки за кожну атаку. Ситуація на цьому напрямку стає дедалі напруженішою, зауважив Орест Дрималовський.

"Цей район, де стоять миколаївські десантники, поблизу села Костянтинівка у Мар’їнській громаді – це фактично кладовище російської бронетехніки", - наголосив він.

Представник пресслужби 79-ї бригади додав, що з висоти бої виглядають як поля, заповнені сотнями одиниць спаленої російської бронетехніки, що свідчить про серйозні втрати ворога.

Що відомо про Курахове / Інфографіка: Главред

Що відомо про 79-ту бригаду Тактичне з'єднання Десантно-штурмових військ України з пунктом постійної дислокації в Миколаєві. У 2014 році, після захоплення РФ Криму, військовослужбовці бригади з бронетехнікою і зенітними установками були перекинуті до Перекопського перешийка і несли службу на блокпосту. З 2014 року підрозділи 79-ї бригади на сході України брали участь у бойових діях проти російських окупантів. З початком вторгнення РФ 2022 року бригада брала участь у битві за Донбас, а також зупинила наступ російських військ на Донецьку область, повідомляє Вікіпедія.

Бої на Курахівському напрямку - яка ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, якщо Вугледар у Донецькій області буде захоплений, російські війська можуть спробувати взяти Курахове в оточення, вважає OSINT-аналітик Віталій Кононученко.

1 жовтня військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно відбили масштабну атаку росіян на Курахівському напрямку.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що у випадку загрози збереження військових з'єднань, можливий відступ українських сил з Курахівського, Вугледарського та Покровського напрямків.

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