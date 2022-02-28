"Спалили дощенту": на Сумщині ЗСУ знищили колону РФ з танками та Градами

"Окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", розповіли журналісти.
У Сумській області Збройні сили України знищили колону техніки російських окупантів.
Ворожа колона була знищена під Лебедином, повідомив кореспондент 1+1.
Відзначається, що у ворожій колоні знаходилися танки, а також РСЗВ Град.
"96 ворожих танків, 20 Градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили дощенту артилерією і точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.
Вона додала"це була заправна база росіян".
Також були знищені позиції Градів навколо Сум.
За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто рухається ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".
Війна РФ проти України
Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.