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"Спалили дощенту": на Сумщині ЗСУ знищили колону РФ з танками та Градами

28 лютого 2022, 20:22

"Окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", розповіли журналісти.

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Підбита техніка РФ

У Сумській області Збройні сили України знищили колону техніки російських окупантів.

Ворожа колона була знищена під Лебедином, повідомив кореспондент 1+1.

Відзначається, що у ворожій колоні знаходилися танки, а також РСЗВ Град.

"96 ворожих танків, 20 Градів, 8 бензовозів під Лебедином спалили дощенту артилерією і точними ударами Байрактарів", - розповіла кореспондент.

Вона додала"це була заправна база росіян".

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Також були знищені позиції Градів навколо Сум.

За словами кореспондентки, "окупантів потроху виловлюють, відстрілюють", але "в самому місті ще неспокійно і є загроза вуличних боїв, на місто рухається ворожа колона, яку тероборона поливає коктейлями Молотова".

Війна РФ проти України

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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війна Росії та України
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