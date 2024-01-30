Сотні одиниць техніки у вогні: у ЗСУ розповіли про бої на ключовому напрямку

В ЗСУ повідомили про деталі наступу російських військ в районі Серебрянського лісництва.

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В ЗСУ розповіли хід боїв за Серебрянське лісництво / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України

Російські окупаційні війська продовжують атакувати Серебрянське лісництво в Луганській області за допомогою авіаційних бомб, але наразі їм не вдається досягти успіху в цьому районі. Про це, коментуючи ситуацію на фронті біля Серебрянського лісництва, повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

За його словами, російські війська продовжують спроби наступу на цій ділянці фронту.

"По Серебрянському лісництву випускається велика кількість керованих авіаційних бомб, застосовується авіація ра**истів через те, що там дозволяє саме розташування, тобто там велика кількість лісів, і кидають велику кількість бомб для того, щоб саме за допомогою руйнівного ефекту здобути якусь перевагу", - вказує Фітьо.

відео дня

Він додав, що станом на зараз, російські окупаційні війська не мають успіхів в ході наступальних операцій на цьому напрямку.

"Ми бачимо велику кількість відео, як наші бригади палять ворожу техніку, яка рухається там, і росіяни на цьому напрямку теж нічого не здобули наразі", - повідомив речник.

Відповідаючи на запитання про тенденції руху російських військ, речник зазначив, що погодні умови впливають на їхні дії. Зокрема, зі зростанням температури ворожі сили вимушені менше використовувати важку техніку.

"Лише за січень, станом на 28 число, в них втрати в техніці склали 1394 одиниці. Це великі втрати, серед яких 169 танків. Зараз мабуть буде акцент збільшено на піхотні штурми", - припустив речник.

Наступ росіян на сході України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо наголосив на тому, що питання щодо можливості російського наступу на Харків та інші обласні центри вже неодноразово ставало предметом обговорення. Він висловив думку, що росіяни не мають достатньої кількості сил, щоб рухатися на Харків.

За даними керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, наступ російських військ під Куп'янськом на Харківщині активізувався після перекидання додаткових ворожих резервів.

У мережі з'явилися перші відеокадри, що показують наслідки спроби російських окупантів захопити село Табаївка на Куп'янсько-Лиманському напрямку.

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