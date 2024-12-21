Сотні дронів, бомб і ракет: Зеленський про наслідки масованих ударів РФ

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- Вночі РФ застосувала понад 110 ударних дронів
- Ворог вдарив 550 КАБами, майже 550 БПЛА та 20 ракетами
Понад 550 керованих аваібомб, майже 550 безпілотних літальних апаратів і 20 ракет застосували російські окупанти за минулий тиждень по українських населених пунктах, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Цієї ночі російські терористи застосували понад 110 ударних дронів проти наших людей", - написав він у Telegram у суботу.
Глава держави нагадав про те, що внаслідок цього зруйновано онкодиспансер у Херсоні, зафіксовано влучання в багатоквартирні будинки в Харкові та Запоріжжі, а раніше були удари балістикою по Києву, обстріл Сум, Кривого Рогу, Дніпропетровщини, Донбасу.
"Понад 550 керованих авіаційних бомб, майже 550 ударних дронів і понад 20 ракет різних типів терористи застосували тільки цього тижня", - наголосив він.
Президент подякував партнерам, які підтримують зусилля України у протидію з російським терором, а також посилюють тиск на Росію.
"Спільною силою ми забезпечимо стабільний мир", - наголосив Зеленський.
Дивіться відео - наслідки ударів РФ по Україні:
Нагадаємо, близько 7:00 у п'ятницю, 20 грудня 2024 року, окупанти завдали удару по столиці України п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Пуски проводилися з Воронезької та Брянської областей.
"У результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито всі п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву", - повідомили у ЗС ЗСУ.
Як повідомляв Главред, минулої ночі Київ був атакований дронами. Повітряна тривога в столиці вночі оголошувалася двічі. Силами і засобами ППО всі російські дрони, що загрожували Києву, були вчасно виявлені і знешкоджені на підступах до міста і території столиці.
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ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
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