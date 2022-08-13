Зірвав і вчинив наругу над прапором України: у Рівному карма наздогнала п'яного неадеквата

Нетверезий чоловік намагався порвати синьо-жовтий прапор, але перехожі цьому завадили.
У Рівному правоохоронці затримали нетверезого чоловіка, який зірвав прапор України і почав витирати ним автомобіль.
Як розповіли в прес-службі Головного управління Нацполіції в Рівненській області, неадекват намагався порвати синьо-жовтий прапор, але перехожі цьому завадили.
Загін поліції прибув на місце події і виявив 34-річного п'яного чоловіка, а поруч з ним - зірваний з настінного кріплення житлового будинку державний прапор.
"Від огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився, проте за зовнішніми ознаками перебуває напідпитку", - йдеться в публікації.
У поліції підкреслили, що за скоєне неадеквату загрожує кримінальне покарання. За фактом наруги над державним прапором було розпочато кримінальне провадження. Слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною 1 статті 338 КК України.
У поліції додали, що всі обставини події, а також можливих свідків встановлюються.
Раніше повідомлялося про те, що на Харківщині в одному з сіл, яке знаходиться під тимчасовою російською окупацією, 16-річна школярка поглумилася над прапором України.
Вона зірвала синьо-жовтий прапор з приміщення Будинку культури і викинула його на землю.
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