Школярка поглумилася над прапором України біля окупованого Куп'янська: їй загрожує ув’язнення

Школярка поглумилася над прапором України біля окупованого Куп'янська/ Харківська обласна прокуратура

На Харківщині в одному із сіл, яке перебуває під тимчасовою російською окупацією, 16-річна школярка поглумилася над прапором України.

Вона зірвала синьо-жовтий стяг з приміщення будинку культури і викинула його на землю. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Такий інцидент відбувся в окупованому селі Петропавлівка Куп'янського району наприкінці червня.

При цьому зазначається, що дівчина хизувалася своїм вчинком на камеру.

"Підозрювана зняла з будівлі державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, "хизуючись" своїми діями у присутності інших під відеофіксацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України", — йдеться у повідомленні прокуратури.

Школярці заочно повідомили про підозру через наругу над державним прапором України.

Зараз триває досудове розслідування. Підозрюваній, згідно з українським законодавством, загрожує штраф, арешт на термін до 6 місяців або позбавлення волі на термін до 3 років.

Також у прокуратурі нагадали, що 18-річному активісту, який біля згаданої будівлі розтрощив герб України, також заочно повідомлено про підозру.

Раніше повідомлялося, що у столиці Латвії, місті Рига, в ході масового заходу "за звільнення від радянської спадщини" неадекватний чоловік побив хлопця, який був закутаний у прапор України.

Нагадаємо, на острові Зміїний у Чорному морі, який українські захисники звільнили від російських окупантів, офіційно підняли прапор України.

Дивіться онлайн новини Харкова:

Читайте також: