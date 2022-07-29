Школярка поглумилася над прапором України біля окупованого Куп'янська: їй загрожує ув’язнення

Дівчина зірвала український прапор з будинку культури і кинула його на землю, хизуючись своїм вчинком на камеру.
На Харківщині в одному із сіл, яке перебуває під тимчасовою російською окупацією, 16-річна школярка поглумилася над прапором України.
Вона зірвала синьо-жовтий стяг з приміщення будинку культури і викинула його на землю. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Такий інцидент відбувся в окупованому селі Петропавлівка Куп'янського району наприкінці червня.
При цьому зазначається, що дівчина хизувалася своїм вчинком на камеру.
"Підозрювана зняла з будівлі державний прапор та зухвало, цинічно скинула його на землю, "хизуючись" своїми діями у присутності інших під відеофіксацію. Своїми діями дівчина спаплюжила національний символ України", — йдеться у повідомленні прокуратури.
Школярці заочно повідомили про підозру через наругу над державним прапором України.
Зараз триває досудове розслідування. Підозрюваній, згідно з українським законодавством, загрожує штраф, арешт на термін до 6 місяців або позбавлення волі на термін до 3 років.
Також у прокуратурі нагадали, що 18-річному активісту, який біля згаданої будівлі розтрощив герб України, також заочно повідомлено про підозру.
Раніше повідомлялося, що у столиці Латвії, місті Рига, в ході масового заходу "за звільнення від радянської спадщини" неадекватний чоловік побив хлопця, який був закутаний у прапор України.
Нагадаємо, на острові Зміїний у Чорному морі, який українські захисники звільнили від російських окупантів, офіційно підняли прапор України.
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