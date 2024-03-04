Росіяни зібрали 122 тисячі солдат на важливому напрямку: в ЗСУ розкрили план РФ

В ЗСУ зазначили, що росіяни готують штурмові групи з метою пошуку слабких місць в обороні українських військових в районі Куп'янська.

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Росіяни зібрали велику кількість військ і техніки на важливому напрямку / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

На Лимано-Куп'янському напрямку бойових дій російське командування зібрало значну кількість військ. Ворог утримує на цьому напрямку 122 тисячі військовослужбовців, майже 2 тисячі бойових броньованих машин, понад 1100 танків та більше 400 одиниць РСЗВ. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" ЗСУ Ілля Євлаш.

"Ця кількість військ утримується там уже протягом тривалого часу, ще з кінця літа. Це не новина для наших військових. Ба більше, ми вже навчилися ефективно працювати і стримувати наступ противника", — сказав Ілля Євлаш.

Як приклад, Євлаш згадав про штурми Новоєгорівки, які росіяни ведуть з осені, а також про постійні атаки військ ворога на населений пункт Синьківка. Однак ці населені пункти залишаються під контролем України.

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Представник угруповання військ "Хортиця" вказав, що Росія готує штурмові групи. Основна мета таких дій армії РФ - знайти слабкі місця в обороні України завдяки постійним "м'ясним штурмам", проте ЗСУ успішно протистоять ворогу на цьому напрямку.

"Вони зайнялися підготовкою своїх оборонних споруд, готують штурмовиків. Кожна третя рота в батальйоні у ворога — це штурмові підрозділи. Штурмовики, які постійно йдуть на "м’ясні штурми", — говорить Євлаш.

Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Ситуація на Куп'янському напрямку

Представник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що російські війська зменшили активність штурмових операцій біля села Синьківка в Харківській області.

Президент Володимир Зеленський висловив свою думку щодо ситуації, що склалася через тиск російських окупантів біля Куп'янська в Харківській області.

Очільник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко вказав, що Росія дійсно сконцентрувала значну кількість військових сил в районі Куп'янська. Він також зауважив, що країни Заходу мають усвідомити серйозність ситуації на фронті.

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