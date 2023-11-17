Знову передумали: в Україні не скасують "заочку"

У Верховній Раді України вирішили не скасовувати заочну форму навчання.

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В Україні не скасують" заочку " / колаж: Главред, фото: УНІАН

Профільний комітет Верховної Ради прибрав із законопроекту норму про скасування заочної форми навчання. Про це повідомила депутат "Слуги народу" Юлія Гришина.

Юлія Гришина розповіла, що сьогодні, 17 листопада, комітет вдруге не підтримав скасування заочної форми навчання.

"Сьогодні під час засідання Комітету з питань освіти, науки та інновацій ми вдруге виключили норму про скасування заочної форми навчання. Цього разу із законопроекту №10177 про розвиток освітніх траєкторій та покращення освітнього процесу у вищій освіті, - каже Гришина. відео дня

Вона пояснює, що скасування заочної форми зараз не на часі, оскільки близько 300 000 людей, включно з військовими, навчаються на заочній формі, а значить на неї є попит, але вона вимагає поліпшення.

Також депутат розповіла, що законопроект передбачає право студента самостійно вибудовувати свою освітню траєкторію, тобто студенти повинні мати можливість в короткий термін оволодіти великою кількістю знань і кредитів за власним бажанням.

Нагадаємо, 8 листопада в мережі вже поширювалися чутки про скасування заочної форми освіти. Однак Верховна Рада не скасовувала заочну і вечірню форми навчання, як про це напередодні оголосили ЗМІ. Про це повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина. У законопроекті № 10092, який прийняв парламент, дійсно був пункт про скасування заочної та вечірньої форм навчання. Але члени освітнього комітету під час розгляду законопроекту рекомендували виключити даний пункт, зазначила нардеп.

Також варто знати, що в Україні для всіх учнів доступна податкова знижка, яка передбачена в Податковому кодексі країни. Главред розповів, як відшкодувати частину коштів, оплачених за навчання.

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