'Заочку' ніхто не скасовував: у Раді пояснили помилку інтерпретації рішення

Відповідний пункт депутати "знесли" з тексту законопроекту ще 13 жовтня.

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На "заочку" і надалі набиратимуть вступників / Колаж Главреда: ua.depositphoto.com, Вікіпедія

Верховна Рада не скасовувала заочну і вечірню форми навчання, як про це напередодні оголосили деякі ЗМІ. Про це в коментарі агентству УНН повідомила голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

У законопроекті №10092, який сьогодні ухвалив парламент, і справді був пункт про скасування заочної і вечірньої форм навчання. Але члени освітнього комітету під час розгляду законопроекту 13 жовтня рекомендували виключити даний пункт, зазначила нардепка.

"Тож на сьогоднішньому засіданні законопроект був проголосований за виключенням вище згаданого пункту", - підсумувала Гришина. відео дня

Рішення щодо "заочки"

Напередодні деякі ЗМІ писали, що Верховна Рада схвалила скасування заочної та вечірньої форми навчання у вишах з 2024 року.

У попередньому тексті законопроекту йшлося, зокрема, про скасування набору вступників на вечірню і заочну форму навчання.

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