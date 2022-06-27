Знесло міст і розвалило дороги: на окупований Крим обрушився ураган

Негода призвела до обвалення частини мосту в Сімферополі.
У понеділок, 27 червня, на окупований Крим обрушилися сильні зливи, що призвело до сильного потопу.
Через сильні зливи піднявся рівень води в річці Салгир в межах Сімферополя. Також потоп обрушився на Білогірськ.
Так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов оголосив режим надзвичайної ситуації в Сімферополі.
Негода призвела до обвалення частини мосту в Сімферополі. Про це повідомив сайт Керч FM. Подібна ситуація спостерігається не тільки в окупованому Криму, а й на території Росії.
Але не тільки Крим але і на півночі Туреччини злива розмила дороги, влада оголосила високий рівень небезпеки. Про це повідомив турецький сайт Hurriyet.
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Автор: Маша Тупченко