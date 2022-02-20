Смартфони для вакцинованих: українцям світять Samsung або Xiaomi - ЗМІ

Смартфони, які в Україні планують роздати пенсіонерам за COVID-вакцинацію, будуть безкоштовними.
В Україні триває підготовка видачі "смартфонів від Зеленського"вакцинованим українцям старше 60 років.
На сьогоднішній день йде відбір постачальника гаджетів, пише спеціалізований портал Тehnofan.
Коли українцям чекати на смартфони за вакцинацію
Смартфони, які в Україні планують роздати пенсіонерам за вакцинацію в рамках програми президента України Володимира Зеленського обіцяють бути безкоштовними.
Обіцяні гаджети вакцинованим українцям від 60 років планується видавати вже влітку 2022 року.
Які смартфони світять вакцинованим українцям
Відзначимо, що серед головних претендентів - компанії Samsung і Xiaomi.
Мобільні пристрої для вакцинованих пенсіонерів повинні мати камеру і підключатися до Інтернету. Вартість одного пристрою не повинна перевищувати 5 тисяч гривень.
SIM-карти для отримання доступу в інтернет будуть прив'язуватися до IMEI, тому кожен безкоштовний смартфон "прив'яжуть" до паспорта власника.
Попередній список моделей:
- Samsung Galaxy A22
- Samsung Galaxy A03s
- Samsung Galaxy A03
- Samsung Galaxy A32
- Samsung Galaxy S21
- Samsung Galaxy M32
- Samsung Galaxy M12
- Xiaomi Redmi Note 9
- Xiaomi Redmi 9C
- Xiaomi Redmi 9A.
Тисяча за вакцинацію: як отримати
Президент України Володимир Зеленський 15 листопада пообіцяв, що українцям, які пройдуть повний курс вакцинації (два щеплення), держава виплатить 1 000 гривень.
Програма стартувала 19 грудня. Щоб отримати "тисячу Зеленського", потрібно зробити два щеплення проти COVID-19 затвердженими в Україні вакцинами і подати заявку в додатку Дія. Для цього потрібно оформити спеціальну віртуальну карту єПідтримка в одному з банків-партнерів проекту, відкрити рахунок, запустити додаток і авторизуватися в Дії, переконатися в наявності зеленого сертифіката, зайти в розділ Послуги, вибрати єПідтримка і вказати карту для надходження грошових коштів.
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