Чути вибухи: окупанти завдали ракетних ударів по Одесі

Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.
В Одесі чутно звуки вибухів у суботу, 2 липня, інформує Думська.
Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.
У той же час – ні місцева, ні обласна влада інформацію про вибухи наразі ще не коментували.
В області оголошено повітряну тривогу.
Ракетні удари по Одеській області
Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетний удар по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку. В результаті удару18 осіб загинуло, серед них дві дитини, 30 осіб були поранені.
Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів вдалося врятувати 7 осіб, серед них три дитини.
У результаті удару по базі відпочинку загинули три людини, одна з яких дитина. Ще одна людина була поранена.
Ракетний удар по Одещині було завдано літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря.
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