Чути вибухи: окупанти завдали ракетних ударів по Одесі

Окупанти обстріляли Одесу / Фото УНІАН

В Одесі чутно звуки вибухів у суботу, 2 липня, інформує Думська.

Повідомляється, що в місті працюють системи протиповітряної оборони. До цього в Одесі була оголошена повітряна тривога.

У той же час – ні місцева, ні обласна влада інформацію про вибухи наразі ще не коментували.

В області оголошено повітряну тривогу.

Ракетні удари по Одеській області

Нагадаємо, пізно вночі 1 липня російські окупанти завдали ракетний удар по селу Сергіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. Три ракети потрапили в дев'ятиповерхову будівлю і базу відпочинку. В результаті удару18 осіб загинуло, серед них дві дитини, 30 осіб були поранені.

Через удар зруйнована Зовнішня стіна житлового будинку і перекриття з першого по дев'ятий поверх. З-під завалів вдалося врятувати 7 осіб, серед них три дитини.

У результаті удару по базі відпочинку загинули три людини, одна з яких дитина. Ще одна людина була поранена.

Ракетний удар по Одещині було завдано літаками стратегічної авіації у напрямку Чорного моря.

Дивіться онлайн новини Одеси

Читайте також: