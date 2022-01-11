Випадково облився бензином і підпалив: на Кіровоградщині 10-річний хлопчик обпалив половину тіла

Дитину забрали до лікарні з 50% опіків тіла / Скриншот

На Кіровоградщині у селі Чемерпіль Голованівського району 10-річний хлопчик випадково облив себе бензином і підпалив. Дитину забрали до лікарні з 50% опіків тіла.

Трагедії сталося, коли матері не було вдома. Вона у той час пішла до своєї мами за картоплею. Жінка залишила найстаршого сина – 10-річного Івана – приглянути за чотирма меншими дітьми, пише "Суспільне".

Через якийсь час до неї прибіг молодший син і повідомив, що його братик сильно обгорів.

"У будинок забігає мій менший 8-річний син і каже мені: "Мамо, Іван згорів", – я вибігла на дорогу і побачила Івана, який обгорілий прибіг до мене", – розповідає жінка.

Як сталася трагедія

Мати хлопчика Вікторія розповідає, що син спочатку вилив на себе приблизно 200 грамів бензину, а потім випадково черкнув сірниками і загорівся.

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Мати одразу викликала медиків і до їхнього приїзду намагалася самостійно рятувати дитину. Хлопчик згодом після отримання опіків знепритомнів.

Дитина у реанімації

Хлопчика терміново забрали до Гайворонської лікарні. Після госпіталізації дитини туди посеред ночі приїхала завідувачка опікового відділення Кіровоградської обласної лікарні Наталія Корчака.

Дитина зараз перебуває у реанімації у важкому стані. У хлопчика обпечено 50% тіла.

"Під час операції видалили ту шкіру, яка постраждала найбільше, щоб не збільшувалась інтоксикація та не погіршувався його стан. Після операції дитину не можна було транспортувати у Кропивницький, бо 300 кілометрів — це дуже велика відстань і ризик для нього", – розповіла Наталія Корчака.

За її словами, зараз головне – стабілізувати стан дитини, щоб нормально працювали внутрішні органи.

У середу, 12 січня, Івана планують перевезти до реанімації Кіровоградської обласної дитячої лікарні.

Раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині через опіки помер 4-річний хлопчик. Це сталося у селі Зоря Васильківського району. Дитина з необережності спіткнулася об 6-літрову миску з кип’ятком і обпекла ноги.

Також раніше на Полтавщині 10-річний хлопчик помер через сильні опіки. Він обпікся окропом вдома на кухні. Медики чотири дні боролися за життя дитини, проте врятувати хлопчика не вдалося.

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