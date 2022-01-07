Спіткнувся об миску з окропом: на Дніпропетровщині через опіки помер 4-річний хлопчик

На Дніпропетровщині через опіки помер 4-річний хлопчик / antikor.com.ua, УНІАН

На Дніпропетровщині у селі Зоря Васильківського району 4-річний хлопчик помер через опіки.

Про це повідомляє місцеве видання "Информатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Дитина 5 січня з необережності спіткнулася об 6-літрову миску з кип’ятком і обпекла ноги.

Уже наступного дня, 6 січня, хлопчик помер вдома.

Зазначається, що відомості про цю трагічну подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань із позначкою "нещасний випадок". Усі обставини встановлюються.

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Як відреагували батьки, чи викликали швидку, і чому дитина на момент смерті була вдома - поки що не відомо. На момент виходу публікації у поліції Дніпропетровської області про цей факт повідомлень немає.

Нагадаємо, у перший день Нового 2022 року в Київській області в районній лікарні померла 8-річна дівчинка. Організм дитини атакував вірус, відмовили серце і легені.

Також раніше у Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину, яка випила велику кількість таблеток з аптечки. Хлопчика з медикаментозним отруєнням доставили до лікарні.

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