Спіткнувся об миску з окропом: на Дніпропетровщині через опіки помер 4-річний хлопчик

Дитина померла на другий день після того, як обпеклася.
На Дніпропетровщині у селі Зоря Васильківського району 4-річний хлопчик помер через опіки.
Про це повідомляє місцеве видання "Информатор" із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.
Дитина 5 січня з необережності спіткнулася об 6-літрову миску з кип’ятком і обпекла ноги.
Уже наступного дня, 6 січня, хлопчик помер вдома.
Зазначається, що відомості про цю трагічну подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань із позначкою "нещасний випадок". Усі обставини встановлюються.
Як відреагували батьки, чи викликали швидку, і чому дитина на момент смерті була вдома - поки що не відомо. На момент виходу публікації у поліції Дніпропетровської області про цей факт повідомлень немає.
Нагадаємо, у перший день Нового 2022 року в Київській області в районній лікарні померла 8-річна дівчинка. Організм дитини атакував вірус, відмовили серце і легені.
Також раніше у Кременчуці Полтавської області госпіталізували 4-річну дитину, яка випила велику кількість таблеток з аптечки. Хлопчика з медикаментозним отруєнням доставили до лікарні.
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