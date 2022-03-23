"Складно дуже, іноді скандально": Зеленський про переговори з Росією

Президент подякував міжнародним партнерам за підтримку.
Переговори України з Росією по завершенню війни проходять фактично щодня. Як розповів у нічному відеозверненні 22 березня президент України Володимир Зеленський, вони - дуже складні.
"Продовжуємо працювати на різних рівнях і заради того, щоб спонукати Росію до миру, до припинення цієї жорстокої війни. Працюють українські представники в переговорах, що тривають фактично щодня. Складно дуже! Іноді скандально. Але крок за кроком йдемо вперед", - зазначив Зеленський.
Він також подякував міжнародним партнерам.
"Дякую всім міжнародним посередникам, які борються за Україну, за Європу, за правду, які доносять до Москви реальну картину, чесну і спонукають дивитися реалістично на те, що відбувається в боях і на те, що світ не зупиниться в захисті правди, нашої правди", – сказав Зеленський.
Переговори України та Росії
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що переговори Києва і Москви за дозволом збройної конфронтації можуть тривати кілька тижнів. За його словами, Україна як і раніше вимагає припинення вогню, виведення російських військ зі своїх територій, гарантії безпеки і "політичне врегулювання спірних територій".
Раніше Зеленський заявив про те, що Україна ніколи не погодиться на ультиматуми Росії на це не піде ні влада, ні народ.
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