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"Слон в кімнаті": Зеленський відповів Угорщині через блокування вступу до ЄС

Юрій Берендій
21 листопада 2023, 18:45
За словами Зеленського, Україна готується до будь-яких сценаріїв, які можуть зупинити вступ України до ЄС. За його словами наша країна "не чекає подарунків".
'Слон в кімнаті': Зеленський відповів Угорщині через блокування вступу до ЄС
Зеленський відповів Угорщині через блокування вступу до ЄС / Колаж Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Виконання всіх сім рекомендацій Єврокомісії є ключовим для України на шляху до вступу в Євросоюз. Проте заяви про можливе блокування цього процесу Угорщиною не є глобальною проблемою, відзначив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем і президентом Молдови Майєю Санду у Києві, повідомляє УНІАН.

Президент зауважив, що Україна вживає всіх можливих заходів для ініціації переговорів щодо приєднання до Євросоюзу у грудні поточного року.

"Ми подарунків ніяких не очікуємо, але я би хотів, аби все ж таки, звернули увагу, що ми країна у війні. Для нас рішення у грудні - це мотиваційне і мобілізаційне рішення. І я вважаю, те рішення, яке допомагає Україні вірити в те, що була і є справедливість, і що дійсно - це просто не порожні слова, що українці захищають спільні цінності", - наголосив Зеленський.

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Також, президента України попросили висловити свою думку щодо Угорщини, яка є "слоном у кімнаті" і офіційно виступає проти старту переговорів про вступ України до ЄС.

"Готуємось до усього. Це правда. Ще немає проблеми. Я вважаю, що слоном у кімнаті може бути будь-хто. Залежить від багатьох речей. Я вважаю, найголовніше нам себе вести як люди і виконувати все на тому шляху, який запланований. Є сім рекомендацій. Ми повинні їх усіх зробити, щоб до нас не було жодних питань. Жодних можливостей сказати, що Україна щось не виконала. І я вважаю, що це найсильніша позиція, в якій може бути Україна", - підкреслив президент.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо. як раніше повідомляв Главред, за словами голови адміністрації угорського прем'єр-міністра Гергея Гуяша, якого цитує Telex, Угорщина вважає, що Україна "не відповідає необхідним умовам" вступу до ЄС.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїми проросійськими поглядами, висловивсяпроти початку переговорів про вступ України до Євросоюзу.

17 листопада стало відомо, що існує загроза скасування запланованих на середину грудня переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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Володимир Зеленський Вступ України до Євросоюзу
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