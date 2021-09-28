"Занадто дорого": у Нафтогазі відповіли на газову пропозицію Кремля

Російський газ в Україні / УНІАН

Пропозиція Росії закуповувати газ безпосередньо з РФ фактично є примусом України до миру.

Радник голови НАК Нафтогаз Світлана Заліщук каже, що російський газ занадто дорогий для нашої країни з економічної, геополітичної та безпекової точок зору.

"Очевидно, що Газпром намагається висушити Україну, знекровити її в енергетичному сенсі. Це звучить приблизно так само, як нехай Україна знову підсяде на голку геополітичного впливу Росії", - додала Заліщук, передає Обозреватель.

Вона додає, що "газ з Росії ніколи не був дешевим для України ні геополітично, ні в сфері безпеки, ні в економічному сенсі".

"Протягом багатьох років нашої незалежності нам продавали газ за дешевою ціною в обмін на власний суверенітет, потім був підписаний безпрецедентний контракт, коли ми платили абсолютно необґрунтовані ціни, трохи не найбільші в Європі", – зазначила вона.

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За її словами, газ, який Україна купує в Європі, обходиться набагато дешевше.

"Тому що ми купуємо його за розрахованими тарифами, за певною формулою. Натомість Росія дуже часто продає політичний газ. Ціна на нього формується залежно від того, хто в уряді, чи хоче цей уряд плавати у фарватері російської геополітики", – зазначила Заліщук.

Також Заліщук відповіла, чому ця пропозиція Кремля прозвучала якраз напередодні чергового опалювального сезону.

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"Росія планує зменшувати обсяги прокачування через Україну, відповідно, можуть виникати проблеми з транзитною системою як такою. Це примус до миру - показати Україні, що є альтернативний шлях, мовляв, купуйте у нас. Це частина геополітичного тиску на державу", - додала вона.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія готова до переговорів з Україною щодо відновлення прямих поставок газу. Дану ініціативу підтримує політичне керівництво країни і російський газовий монополіст Газпром.

Прямі поставки газу з Росії в Україну

У новітній історії після розпаду СРСР між Києвом і Москвою регулярно відбувалися газові конфлікти. Йдеться про конфронтації, пов'язані з поставками російського газу в Україну і транзиту палива в Європу через українську ГТС. Росія неодноразово намагалася використовувати газ з метою надання політичного тиску на Україну.

У 2014 році Росія анексувала Крим і окупувала Донбас, проте практично до кінця листопада 2015 року Україна не припиняла закупівлі російського газу. Після цього Київ повністю припинив купувати газ безпосередньо з РФ. Російський газ надходить на територію України на реверсній основі з Європи, а Київ платить за нього за європейськими цінами.

У липні в Газпромі заявляли, що росіяни не пропонували Києву відновити прямі поставки газу.