Наступні два тижні будуть вирішальними у війні – західна розвідка

Українські військові у Житомирській області/ Фото ілюстративне, Reuters

Росія уже невдовзі може втратити момент, коли вона ще могла б відновити повноцінний наступ в Україні. Згідно з оцінками розвідки західних держав, країна-агресорка РФ щодня втрачає у війні вбитими і пораненими близько 1000 своїх військових.

Російським військам не вистачає особового складу і боєприпасів, а в постачанні провіанту і палива постійні перебої. Про це пише американське видання The Washington Post з посиланням на неназваних представників розвідки країн Заходу.

За оцінками експертів з розвідки, наступні два тижні будуть вирішальними для визначення фіналу війни. Якщо у російських загарбників не вийде налагодити постачання і комунікації між тилом та окупантами, які перебувають на передовій, а також підсилити свої підрозділи, то командування армії РФ втратить можливість змінити хід війни.

У той же час є ризик, що росіяни зможуть підсилити свої війська на інших напрямках, якщо захоплять Маріуполь і перекинуть солдат, які були зосереджені на захоплені міста, в інші місця.

Високопосадовці з розвідки західних країн відмовилися давати оцінку, скільки ще може тривати війна. Проте вони зазначили, що Росії навряд чи вдасться успішно поповнити свої резерви найманцями з Сирії, окупованої Абхазії та Південної Осетії – зараз ці спроби є не надто успішними.

Також у розвідці західних країн вважають, що для Збройних сил України може не вдатися самостійно витіснити російських окупантів з українських територій. Проте захисники України можуть загнати російський наступ у глухий кут, і це дозволить українським дипломатам мати більше карт на руках під час переговорів.

Нагадаємо, раніше російський окупант, який дивом повернувся в РФ після поранення в Україні, розповів про втрати армії Росії. Він зазначив, що російських військових кинули в Україну з небоєздатною технікою, а мародерство і жорстокі вбивства мирних жителів стали для РФ нормою.

Раніше у Службі безпеки України розповіли, що окупанти деморалізовані через великі втрати своєї загарбницької армії, погане забезпечення військ і розкрадання російськими генералами коштів, які були призначені для армії. Тому солдати РФ відмовляються воювати і пишуть рапорти на звільнення цілими підрозділами, у тому числі і старші офіцери.

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