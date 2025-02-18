Склади зброї України та інших країн Європи майже порожні - гендиректор Rheinmetall

Армін Паппергер висловив сумнів, що ініціатива Трампа справді призведе до деескалації військового конфлікту.

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Склади зброї Європи майже порожні / колаж: Главред, фото: mil.in.ua, Вікіпедія

Що сказав гендиректор Rheinmetall:

Країни Європи фактично залишилися "за дитячим столом"

Попит на зброю залишатиметься високим

Акції європейських оборонних компаній значно зросли

Глава найбільшого оборонного концерну Німеччини Rheinmetall Армін Паппергер попередив, що через десятиліття недостатнього фінансування оборони європейські країни фактично опинилися осторонь переговорів щодо майбутнього України. Про це пише Financial Times.

Паппергер зазначив, що Європа сама винна в тому, що її виключили з процесу обговорення припинення війни в Україні, який ініціював президент США Дональд Трамп.

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"Якщо ви не інвестуєте, якщо ви не сильні, вони поводяться з вами, як із дітьми. Протягом останніх 30 років європейцям було дуже зручно говорити: добре, витрачайте 1% [ВВП на оборону], це добре", - каже Паппергер.

За словами Паппергера, наслідком такого підходу стало те, що європейські держави фактично залишилися "за дитячим столом", у той час як США і Росія ведуть переговори про майбутнє України.

"Якщо батьки обідають, діти мають сидіти за іншим столом. США ведуть переговори з Росією, і жодного європейця немає за столом - стало дуже ясно, що європейці - це діти", - зазначив він.

Офіційна статистика свідчить, що між 2021 і 2024 роками загальні витрати країн ЄС на оборону зросли на понад 30%, сягнувши близько 326 мільярдів євро, що становить приблизно 1,9% ВВП блоку. Водночас Трамп чинить тиск на союзників по НАТО, закликаючи їх підвищити оборонні витрати до 5% ВВП.

Заяви Паппергера пролунали на тлі занепокоєння європейських лідерів рішенням Трампа розпочати "негайні" переговори з Володимиром Путіним щодо припинення війни в Україні без залучення Києва чи європейських столиць.

На тлі невизначеності щодо майбутньої архітектури безпеки Європи керівник Rheinmetall заявив, що попит на зброю в регіоні залишатиметься високим навіть у разі припинення вогню між Україною та Росією.

"Європейці та українці не мають нічого на своїх складах", - наголосив він, вказуючи на критично низькі запаси боєприпасів і військової техніки.

Після оголошення Трампом плану мирних переговорів акції Rheinmetall спочатку впали, проте згодом зросли разом з іншими європейськими оборонними компаніями. Інвестори виходять з припущення, що європейським урядам доведеться значно наростити військові витрати через загрозу скорочення підтримки з боку США.

Паппергер висловив сумнів, що ініціатива Трампа дійсно призведе до деескалації конфлікту.

"Навіть якщо війна в Україні припиниться - якщо ми думаємо, що у нас дуже мирне майбутнє, я вважаю, що це помилкова думка", - заявив він.

Минулого року Німеччина, найбільша економіка Європи, витратила близько 2% ВВП на оборону. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше наголосив, що цільовий показник оборонних витрат має становити "значно більше 3%".

Щодо майбутнього Німеччини, Паппергер прогнозує, що після загальнонаціональних виборів новий уряд країни може пом'якшити жорсткі бюджетні обмеження для збільшення оборонних видатків попри офіційну позицію лідера перегонів Фрідріха Мерца.

"Я особисто вірю, що це станеться, і це станеться негайно", - зазначив він.

Акції європейських оборонних компаній значно зросли після вторгнення Росії в Україну 2022 року, а додатковий стрибок було зафіксовано після заяв віцепрезидента США Дж. Д. Венса, який висловив ще більші сумніви щодо готовності Вашингтона підтримувати безпеку Європи.

Rheinmetall, один із ключових бенефіціарів глобальної напруженості, прогнозує стрімке зростання доходів. Паппергер повідомив FT, що очікує річний обсяг продажів на рівні 30-40 мільярдів євро протягом наступних п'яти років, що є істотним збільшенням порівняно з 5,7 мільярда євро у 2021 році, до початку повномасштабної війни.

Виробництво української зброї - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські дрони здатні бити по цілях на відстані до 2 тисяч кілометрів. А різноманітні вибухи на території країни-агресора Росії відбуваються на військових об'єктах і об'єктах, які пов'язані з "оборонкою" РФ.

Командувач Сил безпілотних систем Збройних сил України полковник Вадим Сухаревський повідомив, що в Україні розвивають програму дрона-"матки", яка несе легкі ударні дрони.

Крім того, 6 грудня Силам оборони передали першу партію дронів-ракет "Пекло". Вона має дальність ураження 700 км і швидкість 700 км на годину.

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Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння в Німеччині та Європі. Здебільшого концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

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