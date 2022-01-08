Сказала медикам, що знайшла немовля на смітнику: мешканка Закарпаття приховала пологи 16-річної доньки

Юна дівчина народила дитину того ж дня, коли сталася ситуація / ua.depositphotos.com

У Іршавському районі Закарпатської області жінка вигадала історію про те, що нібито на смітнику знайшла новонароджену дитину. Поліцейські, які прибулі на місце події, з'ясували, що мама немовляти – 16-річна дочка цієї жінки. Мати юної породіллі побоювалася засудження з боку односельців і вирішила приховати пологи своєї дочки.

Про це повідомляє Закарпатський територіальний центр екстреної медичної допомоги в Facebook. Молода дівчина народила дитину того ж дня, коли сталася ситуація.

Жінка зателефонувала медикам і сказала, що знайшла дитину в коробці

Інцидент трапився на Різдво, 7 січня. О 16:33 до Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги надійшов сигнал з одного з сіл Іршавського району Закарпатської області. Жінка розповіла про те, що вона знайшла на смітнику новонароджену дитину. Бригада у складі фельдшерки та водія вирушили на місце події.

Жінка, яка викликала машину швидкої допомоги, сказала, що знайшла дитину на смітнику в картонній коробці у момент, коли сама виносила сміття.

Медики помітили, що дитина була переодягнена і спокійна. Фельдшерка оглянула немовля, опрацювала пуповину і звернула увагу на низку нестиковок в історії. Після цього приїхала поліція, яка встановила, що насправді сталося.

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Боялася засудження людей і приховувала пологи 16-річної дочки

З'ясувалося, що жінка спеціально вигадала історію зі знахідкою дитини. Вона хотіла приховати пологи своєї 16-річної дочки, оскільки боялася осуду з боку односельців. Дитина народилася ще вранці 7 січня.

"16-річна дівчина народила ще вранці 7 січня, але через побоювання засудження односельців сім'я вирішила розіграти "виставу" зі знахідкою на смітнику", - зазначили в центрі.

Підкреслюється, що молода мати та її донька перебувають у Іршавській районній лікарні. Вони почуваються добре.

Нагадаємо, мешканка Волинської області народила дитину в новорічну ніч під стінами пологового будинку. Вона очікувала в автомобілі біля пологового будинку, у той час, коли чоловік бігав і шукав акушера. У результаті пологи прямо в машині приймали 15-річний син жінки і випадкова перехожа, яка виявилася лікаркою-інтерном.

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